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СМИ: Еврокомиссия может опубликовать доклад о прогрессе стран-кандидатов 30 октября

Мария Емец, Татьяна ОлейникПонедельник, 7 октября 2024, 18:14
СМИ: Еврокомиссия может опубликовать доклад о прогрессе стран-кандидатов 30 октября
Фото - Getty Images

Еврокомиссия может опубликовать годовой доклад о прогрессе стран-кандидатов на вступление в ЕС 30 октября – позже, чем ожидалось.

Источник: со ссылкой на свои источники сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда"

Детали: "Похоже, доклад Еврокомиссии о расширении выйдет 30 октября. То есть после выборов в Молдове и Грузии", – написал Джозвяк.

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Ранее он писал, что доклад должны опубликовать 16 октября, но есть вероятность, что это произойдет позже.

Перед тем вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк по вопросам Европы заключили публичное пари о том, когда Украина вступит в ЕС.

Напомним, в сентябре Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции накануне передал Еврокомиссии отчет в рамках Пакета расширения ЕС 2024 года, содержащий обновленную информацию о действиях Украины на пути к членству в ЕС в течение апреля-августа.

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В феврале 2024 года правительство утвердило План мероприятий по выполнению рекомендаций Европейской комиссии, представленных в предыдущем отчете по расширению – от 2023 года.

ЕС
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