"Торговец смертью" Путина после обмена из тюрьмы США продает оружие хуситам – WSJ
Торговец оружием Виктор Бут, приговоренный в США к 25 годам заключения, после освобождения из американской тюрьмы ведет переговоры о поставках стрелкового оружия йеменским хуситам, которых поддерживает Иран.
Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на европейского чиновника по вопросам безопасности и других людей, знакомых с этим вопросом
Детали: Почти два года назад Виктор Бут, известный как "Торговец смертью", вышел на свободу благодаря обмену заключенными между США и Россией.
По данным источников WSJ, Бут наладил контакты с йеменскими боевиками-хуситами, поддерживаемыми Ираном, и ведет переговоры о продаже стрелкового оружия, в частности автоматов АК-74, на сумму 10 миллионов долларов.
Дословно: "В августе эмиссары Хути отправились в Москву, чтобы договориться о покупке автоматического оружия на сумму 10 миллионов долларов, и встретили знакомое лицо - усатого Бута".
Детали: Также обсуждалась продажа противотанковых комплексов "Корнет" и зенитного оружия. Поставки якобы могут начаться уже в октябре под прикрытием продовольственных товаров в порт Ходейда, куда Россия уже завозила зерно.
Во время заключения Бута неоднократно пытались обменять на американцев, которых удерживают в российских тюрьмах. Он держал портрет Путина на стене своей камеры в течение всего срока заключения в США и решительно поддержал вторжение в Украину.
В конце концов, в декабре 2022 года его обменяли на американскую баскетболистку Бритни Гринер, которую осудили в РФ якобы за незаконное хранение наркотиков.
После освобождения Бут часто появлялся на российском телевидении как комментатор российской политики и критик США. Его также периодически цитируют российские СМИ как эксперта по торговле оружием.
Предыстория:
- Бут держал портрет российского правителя Путина на стене своей камеры в течение всего заключения в США и решительно поддержал вторжение в Украину.
- Впервые Бут попал в поле зрения общественности после того, как в 2005 году США наложили на него санкции за торговлю оружием в обмен на бриллианты с бывшим президентом Либерии и осужденным военным преступником.
- Эксперты ООН также обвинили его в нарушении международного эмбарго на поставки оружия в Анголу и Демократическую Республику Конго.
- Бута арестовали в Таиланде в 2008 году во время спецоперации, которую проводили агенты Управления по борьбе с наркотиками США под видом колумбийских повстанцев. Бут был приговорен к 25 годам заключения, из которых отсидел только 12.