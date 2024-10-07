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РосСМИ: в резиденции Путина в Сочи снесли здание, потому что он боится ее посещать из-за украинских дронов

Татьяна ОлейникПонедельник, 7 октября 2024, 19:47
РосСМИ: в резиденции Путина в Сочи снесли здание, потому что он боится ее посещать из-за украинских дронов
Спутниковые снимки резиденции «Бочаров ручей» в мае 2023 года и мае 2024-го. Скриншот с youtube канала «проекта»

В резиденции главы Кремля Владимира Путина в Сочи снесли главное здание, ведь он якобы стал бояться посещать этот курорт после атак украинских дронов.

Источник: расследование российского издания "Проект"

Детали: "Бочаров ручей" выполняет функции официальной резиденции Путина с 1991 года.

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По данным журналистов, снос здания в резиденции завершился в марте. Сейчас на его месте котлован, вокруг которого работает строительная техника.

 
Спутниковые снимки резиденции "Бочаров ручей" в мае 2023 года и мае 2024-го.
СКРИНШОТ С YOUTUBE КАНАЛА "ПРОЕКТА"

При этом 6 марта 2024 года в сочинскую резиденцию приезжал глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Встречу с ним Путин проводил в другом здании, которое называется "Бочаров ручей-2".

Как пишут авторы "Проекта", Путин не был в Сочи и соседних городах уже семь месяцев. Это рекорд как минимум за последние 10 лет. В частности в этом году, по данным расследователей, лидер Кремля нарушил свою давнюю традицию - встречать на черноморском побережье день рождения своей вероятной любовницы Алины Кабаевой.

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Главной причиной таких изменений в медиа называют страх после того, как украинские дроны несколько раз атаковали город и повредили вертолетную площадку аэропорта.

Предыстория:

  • Ранее расследователи рассказывали, что за Путиным закреплены 4 резиденции - Кремль, Ново-Огарево, "Бочаров ручей" и Валдай (Новгородская область).
  • В 2023 году "Проект" писал, что для Путина построили секретную железную дорогу и сеть станций к его резиденциям.
  • В апреле 2023 года стало известно, что на Красной поляне в Сочи, где расположена секретная резиденция президента России Владимира Путина, установили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
  • 1 октября 2023 года ГУР успешно атаковало стоянку российских вертолетов в Сочи.

ПутинРосcия
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