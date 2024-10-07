Украина получила 18 аварийно-спасательных подъемников от Дании
Датское агентство по чрезвычайным ситуациям передало Украине 18 аварийно-спасательных подъемников в рамках своей помощи в сфере гражданской защиты.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Датскую службу чрезвычайных ситуаций
Детали: С июня по октябрь Дания передала Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям 45-метровые спасательные подъемники общей стоимостью 130 миллионов датских крон, последняя партия прибыла на прошлой неделе.
Подъемники будут использоваться для спасения людей из зданий после взрывов и тушения пожаров в высотных зданиях, отметила Датская служба чрезвычайных ситуаций.
"Народ Украины страдает от постоянных российских атак на гражданские объекты, такие как больницы и жилые дома. Поэтому важно, чтобы мы помогли украинским властям спасти жизни и смягчить последствия войны для гражданского населения", – прокомментировал министр гражданской безопасности Дании Торстен Шак Педерсен.
Напомним:
- В прошлом месяце Дания и Украина договорились об инвестициях в украинскую оборонную промышленность на общую сумму 4,2 миллиарда датских крон ($628 млн).
- Кроме того, правительство Дании также направит 130 миллионовдатских крон (более 16 миллионов евро) на поддержку энергетической системы Украины, которая подверглась и подвергается российским атакам.