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Украина получила 18 аварийно-спасательных подъемников от Дании

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 7 октября 2024, 20:17
Украина получила 18 аварийно-спасательных подъемников от Дании
фото: Beredskabsstyrelsen

Датское агентство по чрезвычайным ситуациям передало Украине 18 аварийно-спасательных подъемников в рамках своей помощи в сфере гражданской защиты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Датскую службу чрезвычайных ситуаций

Детали: С июня по октябрь Дания передала Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям 45-метровые спасательные подъемники общей стоимостью 130 миллионов датских крон, последняя партия прибыла на прошлой неделе.

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Подъемники будут использоваться для спасения людей из зданий после взрывов и тушения пожаров в высотных зданиях, отметила Датская служба чрезвычайных ситуаций.

"Народ Украины страдает от постоянных российских атак на гражданские объекты, такие как больницы и жилые дома. Поэтому важно, чтобы мы помогли украинским властям спасти жизни и смягчить последствия войны для гражданского населения", – прокомментировал министр гражданской безопасности Дании Торстен Шак Педерсен.

Напомним:

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Данияпомощь Украине
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