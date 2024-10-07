Украина получила 18 аварийно-спасательных подъемников от Дании

Датское агентство по чрезвычайным ситуациям передало Украине 18 аварийно-спасательных подъемников в рамках своей помощи в сфере гражданской защиты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Датскую службу чрезвычайных ситуаций

Детали: С июня по октябрь Дания передала Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям 45-метровые спасательные подъемники общей стоимостью 130 миллионов датских крон, последняя партия прибыла на прошлой неделе.

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Подъемники будут использоваться для спасения людей из зданий после взрывов и тушения пожаров в высотных зданиях, отметила Датская служба чрезвычайных ситуаций.

"Народ Украины страдает от постоянных российских атак на гражданские объекты, такие как больницы и жилые дома. Поэтому важно, чтобы мы помогли украинским властям спасти жизни и смягчить последствия войны для гражданского населения", – прокомментировал министр гражданской безопасности Дании Торстен Шак Педерсен.

Напомним:

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