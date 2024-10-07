Bloomberg: В ЕС ищут способ обойти вето Венгрии на 6 млрд евро на оружие для Украины

Издание Bloomberg узнало, что представители Европейского Союза рассматривают возможность добровольных взносов государств в Европейский фонд мира, чтобы, несмотря на вето Венгрии, предоставить Украине финансирование на сумму более 6 млрд евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Как поделились собеседники, Европейская служба внешних дел рассматривает возможность разрешить государствам-членам ЕС делать добровольные взносы в Европейский фонд мира.

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Это в будущем позволило бы направить средства на помощь только по решению отдельных стран, без единодушной поддержки всех стран ЕС.

По их данным, послы ЕС встретятся во вторник, чтобы обсудить детали этого плана.

Однако, пока непонятно, какую поддержку он получит, поскольку многие ключевые решения ЕС требуют единодушия.

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Напомним: