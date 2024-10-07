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Зеленский: Мы постараемся убедить партнеров в "Рамштайн" об усилении именно осенью

Татьяна ОлейникПонедельник, 7 октября 2024, 21:07
Зеленский: Мы постараемся убедить партнеров в Рамштайн об усилении именно осенью
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет убеждать партнеров, о необходимости усиления именно в осенние месяцы.

Источник: обращение Зеленского 7 октября

Прямая речь: "Мы предлагаем нашим партнерам определиться, как они видят завершение этой войны, место Украины именно в глобальной архитектуре безопасности, а также - с совместными шагами, которые могут поставить эту войну на курс к завершению. По итогам сегодняшнего дня я ожидаю отчета нашей команды, которая сейчас работает в Вашингтоне - после начала работы с военными и военно-политическими деталями Плана победы.

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Я ожидаю также отчета Главкома Сырского по работе на его уровне с партнерами. Был сегодня длительный доклад по фронту - наших действий, наших потребностей. Особенно тяжелыми остаются донецкие направления, и мы постараемся убедить партнеров в "Рамштайн", что нужно ощутимое усиление наших возможностей, наших позиций, и именно сейчас, в течение осенних месяцев.

Детали: По словам главы государства, речь идет о достаточном снабжении для фронта, комплектовании бригад техникой и достаточной дальнобойности. 

ЗеленскийРамштайн
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