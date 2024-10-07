Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Bihus.Info: Судья Верховного суда проживает в коттедже за 18 млн грн, который записан на тещу

Анастасия ПроцПонедельник, 7 октября 2024, 22:13
Bihus.Info: Судья Верховного суда проживает в коттедже за 18 млн грн, который записан на тещу
ФОТО: BIHUS.INFO

Журналисты Bihus.Info установили, что судья Кассационного административного суда в составе Верховного суда Украины Игорь Дашутин вместе с семьей живет в элитном коттеджном городке в Киеве, однако официально там недвижимости нет. Дом на сумму от 18,5 млн грн купила его теща в 2023 году.

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: Отмечается, что Дашутин и его жена Анна не имеют ни недвижимости, ни авто в собственности. Пользуются только тем, что принадлежит их родственникам.

Реклама:

В последней официальной декларации судья указал, что проживает в квартире его матери. Квартира на 190 квадратных метров находится в одном из столичных ЖК бизнес-класса. Ее мать Дашутина приобрела в октябре 2020 года, сразу же туда заехал судья с семьей.

 
фото: Bihus.Info

Однако, как выяснили журналисты, в течение последних нескольких недель Дашутина и его жену регулярно видели в коттеджном городке в Киеве. В сентябре 2023-го года дом в этом городке приобрела теща судьи Оксана Лящова. Стоимость подобных имений там по состоянию на сейчас стартует от 18,5 млн грн.

На вопрос журналистов относительно проживания в коттеджном городке в Киеве, судья подтвердил, что он и его семья иногда посещают тещу, но утверждает, что продолжает жить в квартире матери.

РЕКЛАМА:
 
фото: Bihus.Info

В то же время, по информации Bihus.Info, квартиру матери Дашутина недавно эту квартиру выставили на сайтах по продаже недвижимости. Однако, после обращения журналистов к судье объявление исчезло.

 
фото: Bihus.Info

Также журналисты заметили автомобили, которыми пользуются судья и его жена. Дашутин ездит на новом Volkswagen Arteon, который еще не оформлен на него, поскольку находится в лизинге. Его жена использует Audi Q8 2024 года выпуска, которую в апреле приобрела мать судьи. Дашутин заявил, что в случае выхода за пределы 180-дневного срока они внесут это в декларацию, но отметил, что пользуются в основном одним автомобилем.

судкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Защитники поразили нефтебазу в Луганской области

Спикер Джонсон: Не имею желания дальше финансировать Украину

фото, видео ТЦК провели рейды по клубам и ресторанам ряда городов – соцсети

Байден: Я поручил предоставить Трампу такую же охрану, как если бы он был президентом

футболУкраина одержала первую победу в Лиге Наций

видеоВ Киеве во время концерта "Океана Эльзы" ТЦК проверяли документы у мужчин. Некоторых задержала полиция

Все новости...
суд
"ГУРовская" компания-специмпортер, которая должна была поставлять оружие, задолжала государству более 800 миллионов 
Россия собирается отправить на войну против Украины десятки тысяч подсудимых — СМИ
Дуда предстанет перед судом за пренебрежение к полякам – СМИ
Последние новости
15:04
Майк Тайсон забыл Усика, называя трех лучших боксеров мира
14:43
Смертельный ураган "Милтон" в США усилили изменения климата - ученые
14:42
В посольстве Норвегии в Киеве появится ответственный по оборонному сотрудничеству
14:25
Сотруднику Binance отказали в освобождении под залог по делу об отмывании денег в Нигерии
14:01
ФутболС натянутой струной нерва. 4 урока из матча Украина – Грузия
13:58
Сын арестованной главы Хмельницкого МСЭК уволился с должности начальника Пенсионного фонда – СМИ
13:42
Из-за боевых действий обесточивания происходили в 5 областях
13:20
Индия удвоила экспорт подсанкционных товаров в Россию – СМИ
13:09
баскетбол"Милан" обыграл "Париж", победы "Олимпиакоса" и "Барселоны": результаты 3 тура Евролиги
13:01
Лауреат Нобелевской премии по литературе отказалась от пресс-конференции: при чем здесь Украина
Все новости...
Реклама:
Реклама: