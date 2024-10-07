Bihus.Info: Судья Верховного суда проживает в коттедже за 18 млн грн, который записан на тещу

Журналисты Bihus.Info установили, что судья Кассационного административного суда в составе Верховного суда Украины Игорь Дашутин вместе с семьей живет в элитном коттеджном городке в Киеве, однако официально там недвижимости нет. Дом на сумму от 18,5 млн грн купила его теща в 2023 году.

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: Отмечается, что Дашутин и его жена Анна не имеют ни недвижимости, ни авто в собственности. Пользуются только тем, что принадлежит их родственникам.

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В последней официальной декларации судья указал, что проживает в квартире его матери. Квартира на 190 квадратных метров находится в одном из столичных ЖК бизнес-класса. Ее мать Дашутина приобрела в октябре 2020 года, сразу же туда заехал судья с семьей.

фото: Bihus.Info

Однако, как выяснили журналисты, в течение последних нескольких недель Дашутина и его жену регулярно видели в коттеджном городке в Киеве. В сентябре 2023-го года дом в этом городке приобрела теща судьи Оксана Лящова. Стоимость подобных имений там по состоянию на сейчас стартует от 18,5 млн грн.

На вопрос журналистов относительно проживания в коттеджном городке в Киеве, судья подтвердил, что он и его семья иногда посещают тещу, но утверждает, что продолжает жить в квартире матери.

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фото: Bihus.Info

В то же время, по информации Bihus.Info, квартиру матери Дашутина недавно эту квартиру выставили на сайтах по продаже недвижимости. Однако, после обращения журналистов к судье объявление исчезло.

фото: Bihus.Info

Также журналисты заметили автомобили, которыми пользуются судья и его жена. Дашутин ездит на новом Volkswagen Arteon, который еще не оформлен на него, поскольку находится в лизинге. Его жена использует Audi Q8 2024 года выпуска, которую в апреле приобрела мать судьи. Дашутин заявил, что в случае выхода за пределы 180-дневного срока они внесут это в декларацию, но отметил, что пользуются в основном одним автомобилем.