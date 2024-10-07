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В Украину прибыли боеприпасы, на которые словаки собрали более 4 млн евро

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 7 октября 2024, 22:35
В Украину прибыли боеприпасы, на которые словаки собрали более 4 млн евро
Иллюстративное фото - Getty Images

Боеприпасы, на которые граждане Словакии в начале этого года собрали более 4 миллионов евро, уже прибыли в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TV Joj

Детали: Представитель кампании "Боеприпасы для Украины" Федор Блащак рассказал, что на собранные средства удалось закупить 122 тонны боеприпасов. Их на шести грузовиках отвезли на логистический склад, откуда передали Украине.

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Сбор боеприпасов, напомним, начался после того, как правительство Словакии объявило, что не присоединится к инициативе чешского правительства по сбору боеприпасов. Словацкий премьер, более того, с пренебрежением отнесся к сбору.

Весь процесс – от объявления о том, что боеприпасы закупаются на собранные средства, до сообщения о том, что они уже в Украине – занял четыре-пять месяцев.

"Кому-то это может показаться долгим – 4-5 месяцев, но для поставок военной техники и боеприпасов это рекордный срок", – отмечает Блащак, объясняя, что каждая единица боеприпасов должна была быть проверена, и это требовало много бумажной работы.

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Представитель "Боеприпасов для Украины" отметил, что остальные 500 тысяч евро, которые собрали для помощи Украине, используют на закупку выстрелов к гранатометам. Их должны доставить до конца года, уточнил Блащак.

Напомним, после заседания правительств Украины и Венгрии премьер Денис Шмыгаль объявил, что украинская компания подписала соглашение с европейским партнером по увеличению производства снарядов 155-мм калибра, которое будет происходить на территории Словакии.

Словакияпомощь Украинеоружие
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