На Кураховском и Покровском направлениях ситуация напряженная – Генштаб

На фронте с начала суток 7 октября состоялось 120 боевых столкновений, больше всего атак армия РФ проводила на Кураховском и Покровском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "За текущие сутки произошло 120 боевых столкновений. По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло три ракетных удара с применением пяти ракет, 58 авиаударов, сбросив при этом 91 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 689 дронов-камикадзе и совершили более 3500 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия".

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Детали: На Харьковском направлении российские войска пять раз штурмовали позиции наших подразделений в районе Старицы и Волчанска.

Двадцать пять раз враг атаковал украинские позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Синьковка, Новоселовка, Глушковка, Лозовая и Кругляковка подразделения Сил обороны отбили 15 наступательных действий.

На Лиманском направлении за день российские войска 17 раз атаковали украинских защитников в районах Макеевки, Грековки, Невского, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу.

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На Краматорском направлении украинские воины отражали две попытки захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра и Ступочков.

На Торецком направлении, где оккупанты при поддержке авиации 11 раз атаковали наши позиции вблизи Торецка, Дилиевки и Нелиповки. Боевые действия продолжаются еще в двух локациях.

На Покровском направлении в течение дня агрессор атаковал украинские подразделения 20 раз. Наибольшую активность проявлял в районе Лисовки и Селидово. Силы обороны Украины отбили 17 атак, еще три боестолкновения продолжаются.

Также напряженная ситуация и на Кураховском направлении, где в настоящее время суток наши защитники отражали 25 вражеских штурмов. Захватчики пытались продвинуться вблизи Цукурино, Желанного Второго, Горняка, Новоселидовки, Острого, Георгиевки и Катериновки.

На Времовском направлении продолжаются три атаки переднего края обороны наших войск в направлении Богоявленки.

На Ореховском направлении подразделениями наших войск отражено два вражеских штурма вблизи Роботино.

На Приднепровском направлении семь штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области.