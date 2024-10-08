В ночь на 8 октября россияне запустили по Украине ударные беспилотники с юга.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Шахеды" на Херсонщине в направлении Черного моря, курсом на Одесскую область!"

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Дополнено: В 00:54 военные сообщили об угрозе применения ударных БпЛА и возможной работе ПВО в Николаевской и Одесской областях.

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В 1:13 угроза применения ударных БпЛА возникла в Запорожской области. Возможна работа ПВО.

В 1:17 в ВС сообщили о "Шахедах" в акватории Черного моря, в районе Одессы и БпЛА в районе Запорожья.

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В 1:26 угроза применения ударных БпЛА возникла в Днепропетровской области. Возможна работа ПВО.

В 2:01 угроза применения ударных БпЛА в Харьковской области. Возможна работа ПВО.

В 2:03 новая группа "Шахедов" из акватории Черного моря держит курс Черноморск.

В 3:23 военные сделали обновление по "Шахедам":

БпЛА в Одесской области, северо-западным курсом.

БпЛА с Черного моря на Николаевщину и на севере области курсом на Кировоградщину.

В 3:24 стало известно об угрозе применения ударных БпЛА в Кировоградской области, возможна работа ПВО.

В 3:44 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Винницкой области. Возможна работа ПВО.

В 4:12 воздушники обновили направления движения беспилотников:

"Шахеды" из Херсонской области в направлении Одесской области.

"Шахеды" из Одесской области в направлении Винницкой области.

"Шахеды" в Винницкой области курс на северо-запад, в районе Крыжополя.

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В 4:22 военные зафиксировали БпЛА неопределенного типа на Сумщине, курсом на юг. Возможна работа ПВО.

В 4:49 ударные БпЛА находились в Хмельницкой области, возможна работа ПВО.

В 4:53 угроза применения ударных БпЛА возникла на Харьковщине. Возможна работа ПВО.

В 4:58 зафиксировано "Шахеды" на Сумщине в районе Сум, возможна работа ПВО.

В 5:21 угроза ударных БПЛА возникла на Тернопольщине. Возможна работа ПВО.

В 5:57 угроза применения ударных БпЛА объявлена на Ровенщине. Также возможна работа ПВО.