Ураган "Милтон" 5 категории приближается к берегам Флориды
К Флориде приближается ураган 5 категории "Милтон", который дует со скоростью 180 миль/ч (289 км/ч) с более сильными порывами.
Источник: Национальный центр ураганов, CNN
Детали: Предупреждение об урагане и штормовых приливах было объявлено для частей Флориды, где удары начнутся в течение следующих 48 часов.
Ожидается, что ураган достигнет суши во Флориде в среду вечером, вероятно, где-то в районе залива Тампа. Прогнозируется, что Милтон немного ослабнет перед выходом на сушу, но увеличится в размерах и останется опасным ураганом.
Округ Хиллсборо, где расположена Тампа, издал приказ об обязательной эвакуации для тех, кто находится в опасных зонах, а также для тех, кто живет в мобильных домах.
Мэр Тампы Джейн Кастор обратилась со строгим предупреждением к жителям города, которые решили остаться в эвакуационных зонах.
По словам Кастор, "Хелен" был "тревожным звонком". Но потенциальная угроза, которую несет ураган "Милтон", является "буквально катастрофической"
Прямая речь: "Я могу сказать без всякой драматизации: если вы решите остаться в одной из этих эвакуационных зон, вы умрете".
Предыстория:
- 27 сентября Флориду ударил один из крупнейших ураганов в Мексиканском заливе за последнее столетие - "Хелена".
- От урагана "Хелена" погибло по меньшей мере 235 человек в шести штатах: Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина, Вирджиния и Теннесси.