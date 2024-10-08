Ураган "Милтон" 5 категории приближается к берегам Флориды

К Флориде приближается ураган 5 категории "Милтон", который дует со скоростью 180 миль/ч (289 км/ч) с более сильными порывами.

Источник: Национальный центр ураганов, CNN

Детали: Предупреждение об урагане и штормовых приливах было объявлено для частей Флориды, где удары начнутся в течение следующих 48 часов.

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Ожидается, что ураган достигнет суши во Флориде в среду вечером, вероятно, где-то в районе залива Тампа. Прогнозируется, что Милтон немного ослабнет перед выходом на сушу, но увеличится в размерах и останется опасным ураганом.

Округ Хиллсборо, где расположена Тампа, издал приказ об обязательной эвакуации для тех, кто находится в опасных зонах, а также для тех, кто живет в мобильных домах.

Мэр Тампы Джейн Кастор обратилась со строгим предупреждением к жителям города, которые решили остаться в эвакуационных зонах.

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По словам Кастор, "Хелен" был "тревожным звонком". Но потенциальная угроза, которую несет ураган "Милтон", является "буквально катастрофической"

Прямая речь: "Я могу сказать без всякой драматизации: если вы решите остаться в одной из этих эвакуационных зон, вы умрете".

Предыстория: