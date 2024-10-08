Белый дом: поддержка Украины будет важной частью визита Байдена в Германию

Вопрос продолжения поддержки Украины в ее способности обороняться от российской агрессии будет важной частью визита президента США Джо Байдена в Германию, который запланирован на 10-13 октября.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, "Голос Америки"

Прямая речь: "Этот визит подчеркнет глубокую преданность и решительную поддержку трансатлантической безопасности. Говоря об Украине и украинской самообороне - это будет важной частью этого визита: продолжение этой поддержки, продолжение всех возможных действий, чтобы остановить российскую агрессию".

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Детали: Она отметила, что часть разговоров в Германии посвятят также "продолжению вкладов в выполнение обязательств НАТО": "Поскольку мы видим, что происходит в Украине, поскольку мы продолжаем наблюдать агрессию России, важно вести этот разговор".

Жан-Пьер также подчеркнула лидерство президента Байдена в отношении Украины, и то, что он смог сделать, чтобы укрепить НАТО, чтобы более 50 стран поддержали Украину в борьбе с агрессией России. "И поэтому это, конечно, будет большой частью этой поездки", - подчеркнула пресс-секретарь.

По ее словам, эта поездка станет также "мощным символом партнерства США и Германии... относительно острых вызовов мира, чтобы обеспечить людям все возможности для безопасности и процветания".

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Как говорится на сайте Белого дома, в рамках визита в Германию 12 октября 2024 года Байден будет председательствовать на встрече на уровне лидеров стран и правительств Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

В Германии также запланирована встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского.