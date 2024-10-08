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ВСУ за сутки отминусовали 1 340 оккупантов и 47 артсистем

Ирина БалачукВторник, 8 октября 2024, 07:42
ВСУ за сутки отминусовали 1 340 оккупантов и 47 артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Россия потеряла 1 340 вояк (убитыми и ранеными), 47 артиллерийских систем и 30 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.10.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 662 970 (+1 340) человек,
  • танков – 8 940 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 17 740 (+30) ед,
  • артиллерийских систем – 19 203 (+47) ед,
  • РСЗО – 1223 (+0) ед,
  • средств ПВО – 973 (+1) ед,
  • самолетов – 368 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 686 (+43) ед,
  • крылатых ракет – 2 618 (+3) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26 185 (+83) ед,
  • специальной техники – 3 373 (+9) ед.

Данные уточняются.

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