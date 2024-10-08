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Харрис заявила, что не встречалась бы с Путиным без Украины

Ирина Кутелева, Ирина БалачукВторник, 8 октября 2024, 07:58
Харрис заявила, что не встречалась бы с Путиным без Украины
Вице-президент США Камала Харрис. Фото из Facebook

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что не согласилась бы на двустороннюю встречу с правителем России Владимиром Путиным для переговоров относительно развязанной им войны против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Харрис CBS News

Прямая речь вице-президента США: "На двусторонней основе без Украины – нет. Украина должна иметь право голоса относительно будущего Украины".

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Детали: Она также отметила, что сейчас США поддерживают способность Украины защитить себя от агрессии России.

"Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве. Он говорит о том, что "О, он может покончить с этим за один день". Знаете, что это означает? Это означает капитуляцию", – сказала Харрис.

На вопрос о возможном членстве Украины в НАТО, вице-президент США сказала, что "это вопросы, которыми мы будем заниматься, если и когда до этого дойдет".

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Предыстория:

  • Соперник Харрис в президентской гонке Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что выступает за "справедливый" мир для Украины, но воздержался от конкретики относительно того, какое соглашение о завершении войны между Россией и Украиной считал бы справедливым.
  • Перед переговорами Трамп похвалил то, как Зеленский действовал во время попытки демократов в Конгрессе объявить ему импичмент, и заявил, что у них "прекрасные отношения". Однако он сразу сказал то же самое о своих отношениях с правителем России и снова выразил уверенность, что сможет быстро остановить войну.

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СШАРосcияПутинпереговоры
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