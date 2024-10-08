На Киевщине работала ПВО: охотились на беспилотники – ОВА

В столице и Киевской области объявляли воздушную тревогу из-за активности беспилотников неустановленного типа.

Источник: Воздушные силы ВСУ и КОВА в Telegram

Дословно ВС: "Киевская область воздушная тревога! Наблюдается активность БпЛА неопределенного типа. Возможна работа ПВО".

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Детали: Через несколько минут воздушную тревогу объявили и в столице.

Позже Киевская ОВА сообщила, что в области работает ПВО.

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", – отметили в ОВА.

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Власти также призывают жителей не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.

Обновлено: В 8:38 тревогу в Киеве отменили. Опасность продолжалась около получаса. Сейчас угроза сохраняется для Киевской и Житомирской областей.

В 9:16 сирены перестали звучать на Житомирщине, а в 10:04 тревогу отменили и на Киевщине.