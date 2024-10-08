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Силы обороны сбили 18 ударных БпЛА, которые атаковали Украину, один вернулся в РФ 

Ирина БалачукВторник, 8 октября 2024, 09:08
Силы обороны сбили 18 ударных БпЛА, которые атаковали Украину, один вернулся в РФ 
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Ночью 8 октября оккупанты нанесли удар по Одесской области двумя баллистическими ракетами Искандер-М из оккупированного Крыма, а также атаковали Украину 19 ударными БпЛА из российского города Приморско-Ахтарск, 18 дронов удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В результате противовоздушного боя все вражеские беспилотники ликвидированы в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Тернопольской областях: 18 сбиты авиацией, зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами и РЭБ Сил обороны Украины, еще один ударный БпЛА вернулся в Россию".

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Воздушные силы ВСУбеспилотники
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