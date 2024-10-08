Сырский поговорил с генералом Брауном о Рамштайне и реализации Плана победы

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном, во время которого обсудили предстоящую встречу в формате Рамштайн и реализацию военной составляющей Плана победы Зеленского.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь главнокомандующего ВСУ: "Поблагодарил генерала Чарльза Брауна за мощную военную и политическую поддержку Украины со стороны США, а также за ряд совместно проведенных мероприятий в рамках развития возможностей Сил обороны Украины.

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Ознакомил с актуальной обстановкой в Украине и критическими потребностями ВСУ в вооружении, военной технике, боеприпасах. Обсудил пути реализации военной составляющей Плана победы... и следующие шаги по выполнению совместных проектов".

Детали: Также, по его словам, они обсудили "взгляды и подходы" в рамках подготовки к 25-му заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится на уровне глав государств-участников Контактной группы по вопросам обороны Украины 12 октября.

По словам Сырского, Браун заверил его "в полной поддержке Сил обороны Украины и продолжении практической помощи" Украине в борьбе с российским агрессором.