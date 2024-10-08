ВСУ остановили более 170 атак врага за минувшие сутки – Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 172 боевых столкновения, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: Генштаб

Дословно: "За прошедшие сутки по всему фронту зафиксировано 172 боевых столкновения. Покровское и Кураховское направления остаются самыми горячими".

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Детали: Оккупанты нанесли по позициям украинских войск и населенных пунктах 4 ракетных удара (7 ракет), 72 авиационных удара (в частности задействовал 122 КАБ) и 1508 ударов дронами-камикадзе, совершил 4420 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 117 из них - из РСЗО.

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло 6 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.

На Купянском направлении противник 25 раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Лозовой и Кругляковки.

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На Лиманском направлении защитники отражали 20 атак оккупантов неподалеку Макеевки, Грековки, Невского, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении бойцы остановили 4 попытки противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Ступочек Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 12 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Нелиповка.

На Покровском направлении защитники отражали 26 штурмовых и наступательных действий. Противник концентрировал усилия в районах Лисовки и Селидово, где провел более половины атак. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлены неподалеку Новоторецка, Калинового, Крутого Яра, Новогродовки и Николаевки Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Цукурино, Желанного Второго, Горняка, Новоселидовки, Острого, Георгиевки и Катериновки, где враг 37 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

На Времовском направлении агрессор совершил 3 штурма в направлении Богоявленки Донецкой области.

Две безуспешные попытки атаковать украинские подразделения были отбиты защитниками украинской земли на Ореховском направлении вблизи Роботино.

На Приднепровском направлении защитники жестко пресекли 7 попыток оккупантов продвигаться на рубежи, занятые украинскими войсками.

На Гуляйпольском и Северском направлениях существенных изменений не произошло. Враг осуществляет перманентные обстрелы гражданской инфраструктуры, позиций наших войск, применяет авиацию.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Силы обороны продолжают операцию в Курской области. По имеющимся данным, российские оккупанты нанесли 17 авиационных ударов, применив 24 КАБ на Курщине.

Авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны нанесли удары по трем средствам РВиА и шести районах сосредоточения личного состава и техники врага, базе ГСМ и уничтожили ЗРК "Оса".