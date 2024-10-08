Госдеп США: Углубление связей между Ираном и Россией дестабилизирует ситуацию во всем мире

В Государственном департаменте США заявили, что углубление связей между Ираном и Россией дестабилизирует ситуацию не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.

Источник: спикер Госдепа США Мэтью Миллер, передает "Европейская правда"

Детали: Заявление представителя Госдепа прозвучало в ответ на вопрос журналиста, есть ли у США беспокойство по поводу возможного вовлечения России в войну на Ближнем Востоке как союзника Ирана.

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Прямая речь: "Конечно, мы считаем, что углубление связей между Ираном и Россией невероятно дестабилизирует ситуацию в регионе. Это невероятно дестабилизирует мир, и это касается Ближнего Востока. Это касается всего, где действуют Иран и Россия".

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