Госдеп США: Углубление связей между Ираном и Россией дестабилизирует ситуацию во всем мире
Вторник, 8 октября 2024, 10:18
В Государственном департаменте США заявили, что углубление связей между Ираном и Россией дестабилизирует ситуацию не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.
Источник: спикер Госдепа США Мэтью Миллер, передает "Европейская правда"
Детали: Заявление представителя Госдепа прозвучало в ответ на вопрос журналиста, есть ли у США беспокойство по поводу возможного вовлечения России в войну на Ближнем Востоке как союзника Ирана.
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Прямая речь: "Конечно, мы считаем, что углубление связей между Ираном и Россией невероятно дестабилизирует ситуацию в регионе. Это невероятно дестабилизирует мир, и это касается Ближнего Востока. Это касается всего, где действуют Иран и Россия".
Предыстория:
- В сентябре 2024 года США официально подтвердили, что Иран поставил России баллистические ракеты, что стало свидетельством дальнейшего углубления военных отношений между странами.
- Свои пакеты санкций против Ирана и России уже объявили Великобритания и США. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель передал странам-членам предложение санкций за передачу Ираном баллистических ракет России.
- 23 сентября глава Евросовета Шарль Мишель встретился в Нью-Йорке с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и во время встречи пытался оказать давление на него относительно поставки ракет России для войны против Украины.