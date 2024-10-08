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Россияне ударили КАБами по Сумской области и убили супругов

"Украинская правда"Вторник, 8 октября 2024, 11:18
Россияне ударили КАБами по Сумской области и убили супругов
Иллюстративное фото ГСЧС

Российская авиация ночью 8 октября ударила по гражданской инфраструктуре Есманьской общины Сумской области, в результате чего погибли 2 человека.

Источник: прокуратура Сумщины в Telegram

Детали: По данным следствия, это произошло 8 октября около 4:20.

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Дословно: "В результате атаки врага в собственном доме погибли супруги – 38-летний мужчина и 35-летняя жена".

Предыстория:

  • В Сумской ОВА сообщили, что ночью и утром 8 октября россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
  • 7 октября российские оккупанты атаковали беспилотниками частный сектор в Сумах, в результате чего травмированы 4 человека, среди которых ребенок, вспыхнул пожар и зафиксированы разрушения.
  • Утром 28 сентября враг дважды нанес удар по учреждению здравоохранения в Сумах. В результате удара погибли 10 человек, 22 человека получили ранения.

Сумская областьжертвы
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