Россияне ударили КАБами по Сумской области и убили супругов

Российская авиация ночью 8 октября ударила по гражданской инфраструктуре Есманьской общины Сумской области, в результате чего погибли 2 человека.

Источник: прокуратура Сумщины в Telegram

Детали: По данным следствия, это произошло 8 октября около 4:20.

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Дословно: "В результате атаки врага в собственном доме погибли супруги – 38-летний мужчина и 35-летняя жена".

Предыстория: