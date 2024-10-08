Россияне ударили КАБами по Сумской области и убили супругов
Вторник, 8 октября 2024, 11:18
Российская авиация ночью 8 октября ударила по гражданской инфраструктуре Есманьской общины Сумской области, в результате чего погибли 2 человека.
Источник: прокуратура Сумщины в Telegram
Детали: По данным следствия, это произошло 8 октября около 4:20.
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Дословно: "В результате атаки врага в собственном доме погибли супруги – 38-летний мужчина и 35-летняя жена".
Предыстория:
- В Сумской ОВА сообщили, что ночью и утром 8 октября россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
- 7 октября российские оккупанты атаковали беспилотниками частный сектор в Сумах, в результате чего травмированы 4 человека, среди которых ребенок, вспыхнул пожар и зафиксированы разрушения.
- Утром 28 сентября враг дважды нанес удар по учреждению здравоохранения в Сумах. В результате удара погибли 10 человек, 22 человека получили ранения.