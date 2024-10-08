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Выезд за 8000 долларов: сумская благотворительная организация помогала мужчинам сбежать за границу

"Украинская правда"Вторник, 8 октября 2024, 12:07
Выезд за 8000 долларов: сумская благотворительная организация помогала мужчинам сбежать за границу
Фото: Национальная полиция

Полиция и СБУ разоблачили благотворительную организацию в Сумах, которая продавала волонтерские удостоверения и способствовала незаконному выезду за пределы Украины за 8 тысяч долларов.

Источник: полиция Сумщины

Детали: По данным следствия, благотворительную организацию основали супруги. Мужчина и женщина незаконно продавали волонтерские удостоверения и предоставляли возможность беспрепятственного выезда за границу.

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Удостоверение волонтера, которое предоставляло отсрочку от мобилизации на полгода, подозреваемые оценивали от 450 до 600 евро. Кроме того, они организовали схему, которая позволяла "клиентам" пересекать государственную границу, внося недостоверные данные в официальные документы. Стоимость такого содействия составляла 8 тысяч долларов.

Дословно: "К своей противоправной деятельности фигуранты также привлекли волонтера, с которым поддерживали доверительные отношения. Он становился посредником между "клиентами" и организаторами незаконной схемы". 

Детали: Правоохранители задержали основательницу фонда во время передачи ей денежных средств в обмен на документы с обновленными данными в системе "Резерв+". У всех фигурантов правоохранители провели обыски и изъяли доказательства их причастности к преступной деятельности.

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Предыстория:

  • Правоохранители изъяли более 4,4 миллиона гривен во время обысков у врача из Житомира, которая подозревается в участии в схеме предоставления фиктивных инвалидностей для уклонения от мобилизации.
  • В Хмельницкой области задержали 53-летнюю предпринимательницу, которая получила более 500 тысяч гривен взятки за влияние на комиссии, оформляющие группы инвалидности для военнообязанных лиц.
  • Правоохранители разоблачили председателя медико-социальной экспертной комиссии Харькова и его сообщников, которые за деньги выдавали военнообязанным мужчинам фальшивые справки об инвалидности. Задержаны 13 медицинских чиновников, у них изъято более 500 тысяч долларов, почти 80 тысяч евро, более 1 миллиона гривен и российские рубли.
  • Правоохранители раскрыли организованную преступную группу, которая помогала военнообязанным избегать призыва. В результате комплексных мероприятий в Киевской и Харьковской областях были задержаны 14 злоумышленников, причастных к сделкам. Дельцы успели заработать на уклонистах более 40 млн гривен.

коррупцияСумская область
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