Выезд за 8000 долларов: сумская благотворительная организация помогала мужчинам сбежать за границу
Полиция и СБУ разоблачили благотворительную организацию в Сумах, которая продавала волонтерские удостоверения и способствовала незаконному выезду за пределы Украины за 8 тысяч долларов.
Источник: полиция Сумщины
Детали: По данным следствия, благотворительную организацию основали супруги. Мужчина и женщина незаконно продавали волонтерские удостоверения и предоставляли возможность беспрепятственного выезда за границу.
Удостоверение волонтера, которое предоставляло отсрочку от мобилизации на полгода, подозреваемые оценивали от 450 до 600 евро. Кроме того, они организовали схему, которая позволяла "клиентам" пересекать государственную границу, внося недостоверные данные в официальные документы. Стоимость такого содействия составляла 8 тысяч долларов.
Дословно: "К своей противоправной деятельности фигуранты также привлекли волонтера, с которым поддерживали доверительные отношения. Он становился посредником между "клиентами" и организаторами незаконной схемы".
Детали: Правоохранители задержали основательницу фонда во время передачи ей денежных средств в обмен на документы с обновленными данными в системе "Резерв+". У всех фигурантов правоохранители провели обыски и изъяли доказательства их причастности к преступной деятельности.
Предыстория:
- Правоохранители изъяли более 4,4 миллиона гривен во время обысков у врача из Житомира, которая подозревается в участии в схеме предоставления фиктивных инвалидностей для уклонения от мобилизации.
- В Хмельницкой области задержали 53-летнюю предпринимательницу, которая получила более 500 тысяч гривен взятки за влияние на комиссии, оформляющие группы инвалидности для военнообязанных лиц.
- Правоохранители разоблачили председателя медико-социальной экспертной комиссии Харькова и его сообщников, которые за деньги выдавали военнообязанным мужчинам фальшивые справки об инвалидности. Задержаны 13 медицинских чиновников, у них изъято более 500 тысяч долларов, почти 80 тысяч евро, более 1 миллиона гривен и российские рубли.
- Правоохранители раскрыли организованную преступную группу, которая помогала военнообязанным избегать призыва. В результате комплексных мероприятий в Киевской и Харьковской областях были задержаны 14 злоумышленников, причастных к сделкам. Дельцы успели заработать на уклонистах более 40 млн гривен.