Выезд за 8000 долларов: сумская благотворительная организация помогала мужчинам сбежать за границу

Полиция и СБУ разоблачили благотворительную организацию в Сумах, которая продавала волонтерские удостоверения и способствовала незаконному выезду за пределы Украины за 8 тысяч долларов.

Источник: полиция Сумщины

Детали: По данным следствия, благотворительную организацию основали супруги. Мужчина и женщина незаконно продавали волонтерские удостоверения и предоставляли возможность беспрепятственного выезда за границу.

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Удостоверение волонтера, которое предоставляло отсрочку от мобилизации на полгода, подозреваемые оценивали от 450 до 600 евро. Кроме того, они организовали схему, которая позволяла "клиентам" пересекать государственную границу, внося недостоверные данные в официальные документы. Стоимость такого содействия составляла 8 тысяч долларов.

Дословно: "К своей противоправной деятельности фигуранты также привлекли волонтера, с которым поддерживали доверительные отношения. Он становился посредником между "клиентами" и организаторами незаконной схемы".

Детали: Правоохранители задержали основательницу фонда во время передачи ей денежных средств в обмен на документы с обновленными данными в системе "Резерв+". У всех фигурантов правоохранители провели обыски и изъяли доказательства их причастности к преступной деятельности.

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