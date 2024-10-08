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В Одессе сотрудник ТЦК за деньги признавал мужчин "непригодными" и вносил данные в "Оберіг"

Алена МазуренкоВторник, 8 октября 2024, 12:37
В Одессе сотрудник ТЦК за деньги признавал мужчин непригодными и вносил данные в Оберіг
фото: ГБР

В Одессе сотрудник ТЦК организовал схему для выезда за границу мужчин - за 4-7 тысяч долларов он вносил ложные данные о "непригодности с исключением с воинского учета" военнообязанных в систему "Оберіг".

Источник: Офис генпрокурора, ГБР

Дословно ОГП: "По данным следствия, с марта 2023 года по март 2024 года старший солдат, имея право доступа и контроля автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Оберіг", а также информации, которая в ней обрабатывается, умышленно осуществлял несанкционированное изменение информации в учетных карточках военнообязанных граждан.

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Достоверно зная о том, что они не проходили внештатную военно-врачебную комиссию, в соответствующем разделе подозреваемый вносил информацию о постановке их на учет и к уже существующим учетным записям добавлял ложную информацию о якобы прохождении ими комиссии с заключением о "непригодности с исключением с воинского учета". В дальнейшем эту информацию он вносил в военно-учетные документы".

Детали: Речь идет о сотруднике Малиновского РТЦК и СП Одессы - операторе отделения офицеров запаса и кадров. Мужчина корректировал данные военнообязанных в электронной базе "Оберег" за 4-7 тысяч долларов.

Он вносил в нее ложную информацию о непригодности мужчин к службе, что позволяло им выезжать за границу.

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Сейчас ГБР устанавливает всех лиц, которые успели воспользоваться схемой.

Сотруднику ТЦК сообщили о подозрении по факту несанкционированного вмешательства в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

ТЦКОдессауклонисты
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