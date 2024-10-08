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В ближайшие дни будет тепло и сухо, а дальше придет похолодание

Ирина БалачукВторник, 8 октября 2024, 13:40
В ближайшие дни будет тепло и сухо, а дальше придет похолодание
Фото pixabay.com

В ближайшие два дня в Украине ожидается сухая и довольно теплая погода, далее придут дожди, а с 14 октября – похолодание.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 9 октября осадки не прогнозируются, температура ночью 6-11°, на побережье морей 10-15°, днем 17-22°. Ветер юго-восточный (на востоке страны западный), 5-10 м/с.

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В Киеве в среду ночью 8-10°, днем до 20°, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. 

 
Погода 9 октября
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По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 9 октября самая высокая температура днем была 29,5° в 1893 г., самая низкая ночью -2,3° в 1890 г.

10 октября тоже без осадков, ночью 8-13°, на востоке и северо-востоке 4-9°, днем 18-23°. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с. 

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В Киеве в четверг сухо, ночью 11-13°, днем 20-22°, ветер юго-восточный, с переходом в северо-западный, 5-10 м/с. 

 
Погода 10 октября
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По прогнозу Укргидрометцентра, с 11 октября в ряде областей пройдут дожди, а с 14-го – ожидают похолодание. 

 
Погода 11 октября
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Прямая речь пресс-секретаря УГМЦ Натальи Птухи: "После выходных, когда пройдет атмосферный фронт и будет перестройка атмосферных процессов на территории Украины ... После 14 октября (ждем – ред.) меньше осадков и более низкие значения температуры".

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