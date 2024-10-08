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В Германии расследуют продажу роскошных авто в РФ несмотря на санкции

Иванна Костина, Алена МазуренкоВторник, 8 октября 2024, 13:47
В Германии расследуют продажу роскошных авто в РФ несмотря на санкции

Немецкая прокуратура проводит расследование в отношении автодилера, который в обход санкций продавал в Россию автомобили класса "люкс".

Источник: "Европейская правда", Rheinische Post.

Детали: Независимый автодилер продал и вывез в Россию несколько роскошных автомобилей общей стоимостью более 4 млн евро, несмотря на экспортное эмбарго.

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По данным таможенного следственного управления и прокуратуры, руководитель автосалона в Кенигсвинтере близ Бонна сделал вид, что легально экспортировал эти автомобили в третьи страны.

Сейчас против него ведется расследование по подозрению в нарушении Закона о внешней торговле.

В конце сентября следователи провели два обыска и собрали доказательства.

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Они также изъяли два роскошных автомобиля в рамках ареста активов, говорится в сообщении. Расследование продолжается.

Недавно телеканал Sky News раскрыл сложную систему, предназначенную для ввоза автомобилей в Россию из Грузии, несмотря на то, что их импорт запрещен санкционными режимами Великобритании и ЕС.

Ранее журналистское расследование выявило, что дроны, компьютерные процессоры, GPS-устройства, карты памяти и другие товары двойного назначения продолжают поставляться в Россию через Грузию, хотя грузинские власти утверждают, что закрыли лазейки для обхода западных санкций.

В последние месяцы Запад делает все больший упор на закрытии лазеек, которые позволяют России и дальше уклоняться от санкций.

санкцииавтоГерманияРосcия
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