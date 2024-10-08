В Минобороны отреагировали на скандал с несъедобными консервами в ВСУ

Государственный оператор тыла заявил, что не проверяет качество консервных изделий, которые поставляются в ВСУ, этим занимается Госпродпотребслужба.

Источник: ДОТ в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Контроль качества консервов, поставляемых ВСУ, осуществляется на этапе производства. Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины (структурное подразделение Госпродпотребслужбы) отбирает контрольные образцы из партии, отправляет на лабораторный анализ и, в случае положительного заключения о пригодности к употреблению, выдает сертификат.

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Также, отметим, что нами не были зафиксированы поставки без наличия вышеупомянутого сертификата".

Детали: В ведомстве рассказали, что сейчас процесс контроля соответствия объемов партий сертификатам качества не является автоматизированным. Соответствующие сертификаты предоставляются военным частям при приемке товара.

Для того, чтобы усилить контроль за качеством продукции, ДОТ планирует цифровизировать процесс подтверждения наличия сертификатов качества в ИТ-системе управления обеспечением ВСУ – DOT-Chain.

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Планируется, что к расходной накладной в ИТ-системе поставщик будет указывать номер сертификата качества, что позволит отслеживать, действительно ли эта партия соответствует требованиям качества. Те поставщики, которые не добавили сертификат к расходной накладной, или имеющийся уже исчерпал утвержденные к поставке объемы, не смогут сформировать пакет документов и отгрузить товар.

В ДОТ не назвали, в какие сроки планируется запуск этой функции.

Справочно: Государственный оператор тыла – закупочное агентство при Министерстве обороны Украины, обеспечивающее тыловые потребности Вооруженных сил Украины: питание, вещевое имущество, горюче-смазочные материалы.

Обновлено в 19:01: Издание NGL.media объяснило, что Госпродпотребслужба проверяет всех производителей любых продуктов, но то, что касается поставок в ВСУ, и тем более консервов проверяет отдельно специальное подразделение Минобороны – Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

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