Полиция: На Киевщине председатель МСЭК способствовал мужчинам в получении фиктивной инвалидности

Председателя межрайонной Медико-социальной экспертной комиссии на Киевщине обвиняют в содействии получения мужчинами групп инвалидности без объективных на это оснований.

Источник: сообщение полиции Киевской области

Дословно: "Злоумышленник способствовал в получении уклонистами групп инвалидности без объективных на то оснований и вносил в официальные документы фиктивные данные о заболеваниях. Как результат мужчины призывного возраста имели основание для отсрочки от мобилизации и дальнейшего выезда за границу".

Реклама:

Детали: Во время следствия были проведены обыски. "По месту жительства и в автомобиле фигуранта обнаружено и изъято: более 25 тысяч долларов, 1600 евро и копии медицинских документов", - говорится в сообщении. В сентябре чиновнику сообщили о подозрении.

Теперь в отношении председателя межрайонной МСЭК обвинительный акт направили в суд по факту служебного подлога и незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Предыстория:

РЕКЛАМА: