Полиция: На Киевщине председатель МСЭК способствовал мужчинам в получении фиктивной инвалидности
Председателя межрайонной Медико-социальной экспертной комиссии на Киевщине обвиняют в содействии получения мужчинами групп инвалидности без объективных на это оснований.
Источник: сообщение полиции Киевской области
Дословно: "Злоумышленник способствовал в получении уклонистами групп инвалидности без объективных на то оснований и вносил в официальные документы фиктивные данные о заболеваниях. Как результат мужчины призывного возраста имели основание для отсрочки от мобилизации и дальнейшего выезда за границу".
Детали: Во время следствия были проведены обыски. "По месту жительства и в автомобиле фигуранта обнаружено и изъято: более 25 тысяч долларов, 1600 евро и копии медицинских документов", - говорится в сообщении. В сентябре чиновнику сообщили о подозрении.
Теперь в отношении председателя межрайонной МСЭК обвинительный акт направили в суд по факту служебного подлога и незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.
Предыстория:
- 7 октября суд арестовал подозреваемую в незаконном обогащении руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, депутата облсовета от партии "Слуга народа" Татьяну Крупу с альтернативой залога в 500 миллионов.
- В ходе расследования фактов незаконного оформления инвалидности мужчинам-уклонистам правоохранители провели санкционированные обыски в служебных кабинетах и по месту жительства руководительницы областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
- У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс долларов США, медицинские документы с признаками подделки, а также списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.
- Кроме того, дома у чиновницы изъяли 5 млн 244 тыс долларов США, 300 тыс евро, более 5 млн грн, брендовые украшения, а также документы, которые могут указывать на отмывание денег через различные бизнес-проекты.
- Во время проведения следственных действий руководитель МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив через окно две сумки с полмиллионом долларов США.