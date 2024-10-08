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Комбриг 72-й бригады рассказал о выходе из Угледара и трудностях эвакуации раненых

"Украинская правда"Вторник, 8 октября 2024, 15:09
Комбриг 72-й бригады рассказал о выходе из Угледара и трудностях эвакуации раненых
Иллюстративное фото 72 ОМБр

Командир 72-й отдельной механизированной бригады поделился подробностями выхода из Угледара Донецкой области и сложностями, связанными с эвакуацией раненых.

Источник: комбриг 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев полковник Александр Охрименко в интервью изданию "Главком"

Детали: Комментируя ситуацию с выходом бригады из города, Охрименко заявил, что ситуация в городе была очень напряженной, особенно на флангах, поскольку это не позволяло удерживать Угледар в дальнейшем.

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Полковник отметил, что фактически это уже было тактическое окружение, и осуществлять эвакуацию и пополнение боеприпасами стало крайне сложно. Резервы, которые ранее могли подходить, по состоянию на 27-28 сентября уже находились под огневым воздействием противника.

Прямая речь: "Теми силами и средствами, которые были в подчинении, удержать Угледар, объективно, возможности не было. С другой стороны, ситуация на юге Донбасса к концу сентября так изменилась, что удержание Угледара теряло свое значение".

Детали: Охрименко отметил, что во время таких активных боевых действий невозможно с полной уверенностью сказать, что удалось эвакуировать 100% раненых бойцов. 

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Прямая речь: "Эвакуация осуществлялась. Но, к сожалению, определенное количество людей мы не смогли забрать. Под огнем противника группы эвакуации, которые выходили, иногда даже не могли выйти к точке эвакуации, точке встречи. Во время маневренной обороны и выхода с боем действительно не удалось эвакуировать всех".

Детали: Охрименко отказался называть цифры, но отметил, что цифры, о которых говорят российские военкоры, завышены в разы.

Предыстория:

  • 1 октября проект Deepstate сообщил, что российская армия оккупировала город Угледар в Донецкой области.
  • 2 октября ОСУВ "Хортица" сообщило, что украинские подразделения вывели из Угледара Донецкой области, чтобы сохранить личный состав, военную технику и занять положение для дальнейших боев.
  • Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным выход украинских Вооруженных сил из Угледара. "Без соответствующего оружия мы не можем остановить Российскую Федерацию. Тогда, когда они разрушают позиции наших бойцов, надо беречь их жизни, потому что они важнее, чем любые застройки", – сказал президент.
  • По оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), оккупация Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, поскольку город не является особо важным логистическим узлом.

оккупацияДонецкая областьвойна
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