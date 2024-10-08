Комбриг 72-й бригады рассказал о выходе из Угледара и трудностях эвакуации раненых

Командир 72-й отдельной механизированной бригады поделился подробностями выхода из Угледара Донецкой области и сложностями, связанными с эвакуацией раненых.

Источник: комбриг 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев полковник Александр Охрименко в интервью изданию "Главком"

Детали: Комментируя ситуацию с выходом бригады из города, Охрименко заявил, что ситуация в городе была очень напряженной, особенно на флангах, поскольку это не позволяло удерживать Угледар в дальнейшем.

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Полковник отметил, что фактически это уже было тактическое окружение, и осуществлять эвакуацию и пополнение боеприпасами стало крайне сложно. Резервы, которые ранее могли подходить, по состоянию на 27-28 сентября уже находились под огневым воздействием противника.

Прямая речь: "Теми силами и средствами, которые были в подчинении, удержать Угледар, объективно, возможности не было. С другой стороны, ситуация на юге Донбасса к концу сентября так изменилась, что удержание Угледара теряло свое значение".

Детали: Охрименко отметил, что во время таких активных боевых действий невозможно с полной уверенностью сказать, что удалось эвакуировать 100% раненых бойцов.

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Прямая речь: "Эвакуация осуществлялась. Но, к сожалению, определенное количество людей мы не смогли забрать. Под огнем противника группы эвакуации, которые выходили, иногда даже не могли выйти к точке эвакуации, точке встречи. Во время маневренной обороны и выхода с боем действительно не удалось эвакуировать всех".

Детали: Охрименко отказался называть цифры, но отметил, что цифры, о которых говорят российские военкоры, завышены в разы.

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