В Украине задержали одного из идеологов вторжения РФ Чистилина
Служба безопасности совместно с иностранными партнерами и Госпогранслужбой задержала кремлевского идеолога вооруженной агрессии РФ Дмитрия Чистилина, ему грозит пожизненное заключение
Источник: СБУ, Офис генпрокурора
Детали: По данным СБУ, Чистилин — помощник экс-советника лидера РФ Владимира Путина Сергея Глазьева, одного из главных организаторов захвата Крыма, Донецкой и Луганской областей, а также автора "Стратегии информационной войны", которая оправдывала полномасштабное вторжение России в Украину.
С 2016 по 2024 годы Чистилин подготовил для Кремля несколько "аналитических материалов", в которых поддерживал вооруженную агрессию РФ и продвигал "интеграцию" временно оккупированных территорий Украины в состав России.
Чистилин писал многочисленные публикации, направленные на информационные атаки против Украины.
Также он продвигал интересы Кремля за пределами РФ. В частности, участвовал в организации вмешательств в избирательные процессы в странах Восточной и Центральной Европы в пользу Москвы.
Отмечается, что под видом представителя украинской общественности, фигурант участвовал в так называемых "круглых столах" в Европе, где распространял кремлевские нарративы, пытаясь снизить поддержку Украины под западных партнеров.
Чистилина задержали после участия в одном из таких "форумов" в сотрудничестве с правоохранителями Молдовы, когда он пытался вернуться в Москву через третьи страны.
Чистилин, который покинул Украину еще до начала полномасштабного вторжения России, сейчас под стражей. Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
- Фигуранту грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.