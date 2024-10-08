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В Украине задержали одного из идеологов вторжения РФ Чистилина

Анастасия ПроцВторник, 8 октября 2024, 15:33
В Украине задержали одного из идеологов вторжения РФ Чистилина
фото: СБУ

Служба безопасности совместно с иностранными партнерами и Госпогранслужбой задержала кремлевского идеолога вооруженной агрессии РФ Дмитрия Чистилина, ему грозит пожизненное заключение

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: По данным СБУ, Чистилин — помощник экс-советника лидера РФ Владимира Путина Сергея Глазьева, одного из главных организаторов захвата Крыма, Донецкой и Луганской областей, а также автора "Стратегии информационной войны", которая оправдывала полномасштабное вторжение России в Украину.

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С 2016 по 2024 годы Чистилин подготовил для Кремля несколько "аналитических материалов", в которых поддерживал вооруженную агрессию РФ и продвигал "интеграцию" временно оккупированных территорий Украины в состав России.

Чистилин писал многочисленные публикации, направленные на информационные атаки против Украины.

Также он продвигал интересы Кремля за пределами РФ. В частности, участвовал в организации вмешательств в избирательные процессы в странах Восточной и Центральной Европы в пользу Москвы.

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Отмечается, что под видом представителя украинской общественности, фигурант участвовал в так называемых "круглых столах" в Европе, где распространял кремлевские нарративы, пытаясь снизить поддержку Украины под западных партнеров.

Чистилина задержали после участия в одном из таких "форумов" в сотрудничестве с правоохранителями Молдовы, когда он пытался вернуться в Москву через третьи страны.

Чистилин, который покинул Украину еще до начала полномасштабного вторжения России, сейчас под стражей. Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
  • Фигуранту грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУМолдовагосизмена
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