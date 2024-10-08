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СМИ: В Берлине ждут от визита Байдена "сильного сигнала" для Украины

Иванна Костина, Александр ШумилинВторник, 8 октября 2024, 15:46
СМИ: В Берлине ждут от визита Байдена сильного сигнала для Украины
Фото: Getty Images

В немецком правительстве ожидают от визита президента США Джо Байдена в Германию сильного сигнала о дальнейшей поддержке Украины.

Источник: "Европейская правда"; сообщает ntv со ссылкой на источники в правительственных кругах

Детали: Немецкое правительство ожидает "существенного рабочего визита", говорят источники, комментируя предстоящий визит Байдена в пятницу и субботу.

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Запланированная на субботу встреча контактной группы по поддержке Украины с Байденом на американской базе в Рамштайне в федеральной земле Рейнланд-Пфальц пошлет "мощный сигнал" о дальнейшей военной поддержке страны, которая подверглась нападению со стороны России, говорят в правительстве.

Перед "Рамштайном" Джо Байден планирует провести четырехстороннюю встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Как сообщили в правительственных кругах Берлина, переговоры будут сосредоточены на ближневосточном конфликте и войне в Украине.

Ранее СМИ сообщали, что на встрече союзников в формате "Рамштайн" ожидаются новые шаги в поддержке Украины, в частности относительно ее североатлантической интеграции.

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Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский планирует представить свой "план победы" лидерам стран-союзников, которые соберутся на заседании контактной группы в формате "Рамштайн".

ГерманияБайденУкраина
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