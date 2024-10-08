Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: В Кривом Роге нашли мертвым экс-гендиректора ЦГОКа и кандидата в мэры Шевчика

Анастасия ПроцВторник, 8 октября 2024, 16:30
СМИ: В Кривом Роге нашли мертвым экс-гендиректора ЦГОКа и кандидата в мэры Шевчика
Дмитрий Шевчик. фото: Instagram/Дмитрий Шевчик

Издание "Суспільне" со ссылкой на собственные источники в полиции пишет, что 8 октября в Кривом Роге нашли мертвым 47-летнего экс-кандидата на должность городского головы и бывшего гендиректора Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрия Шевчика.

Источник: "Суспільне""Свої"

Детали: По данным полиции, 8 октября поступило сообщение о смерти мужчины на одной из баз отдыха в Криворожском районе.

Реклама:
 
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Для установления всех обстоятельств происшествия на месте работают правоохранители Криворожского районного управления полиции, криминалистическая лаборатория, передвижная криминалистическая лаборатория НИЭКЦ МВД и судебно-медицинский эксперт. Продолжается осмотр места происшествия, сбор вещественных доказательств, установление и опрос свидетелей. Начато уголовное производство.

 
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Как отмечает издание, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с предварительной дополнительной квалификацией "самоубийство".

Местное издание "Свои" пишет, что мужчина мог покончить с собой из охотничьего карабина "Сайга".

РЕКЛАМА:

Справочно: В 2015 году Дмитрия Шевчика избрали депутатом Днепропетровского областного совета от партии "Оппозиционный блок". Он был членом постоянной комиссии облсовета по вопросам предпринимательства, перерабатывающей промышленности, торгового и бытового обслуживания.

Кроме того, Шевчик занимал должность генерального директора Центрального горно-обогатительного комбината, что подчеркивало его весомую роль в промышленной сфере региона.

На местных выборах 2020 года Дмитрий Шевчик баллотировался на должность городского головы Кривого Рога от партии "Слуга народа". В первом туре он занял второе место, получив 25,94% голосов избирателей. Его главным конкурентом был действующий мэр Юрий Вилкул, который получил 44,96% голосов, что позволило ему опередить Шевчика в гонке за кресло мэра.

Днепропетровская областьубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW

Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024

видеоВ Днепре гендиректор компании обругал работников ТЦК: там прокомментировали

Беспилотник "Хезболлы" атаковал Израиль: 67 раненых, тревога не звучала

ZDF: Встречи "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не будет

Байден собирается в Германию на следующей неделе – СМИ

Все новости...
Днепропетровская область
Оккупанты ударили ракетой по Павлограду – вспыхнул пожар на предприятии
Россияне ранили трех жителей Днепропетровщины
Россияне ударили дроном-камикадзе по Никополю: пострадали три человека
Последние новости
03:00
боксФьюри назвал боксера, с которым ни за что не выйдет в ринг
02:28
Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW
02:05
ФутболЛидер сборной Украины пропустил тренировку перед матчем с Чехией
01:36
Возле митинга Трампа полиция задержала вооруженного мужчину
00:48
КНДР привела в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
00:16
Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024
00:03
ФутболРебров рассказал о готовности Степаненко и Калюжного к матчу Лиги наций с Чехией
00:03
Как психологически подготовиться к усыновлению: советы
23:47
Мелони в разговоре с премьером Израиля возмутилась удару по миротворцам ООН в Ливане
23:17
На Херсонщине россияне убили мужчину, который ехал на мопеде: сбросили взрывчатку
Все новости...
Реклама:
Реклама: