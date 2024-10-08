СМИ: В Кривом Роге нашли мертвым экс-гендиректора ЦГОКа и кандидата в мэры Шевчика

Издание "Суспільне" со ссылкой на собственные источники в полиции пишет, что 8 октября в Кривом Роге нашли мертвым 47-летнего экс-кандидата на должность городского головы и бывшего гендиректора Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрия Шевчика.

Источник: "Суспільне", "Свої"

Детали: По данным полиции, 8 октября поступило сообщение о смерти мужчины на одной из баз отдыха в Криворожском районе.

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ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Для установления всех обстоятельств происшествия на месте работают правоохранители Криворожского районного управления полиции, криминалистическая лаборатория, передвижная криминалистическая лаборатория НИЭКЦ МВД и судебно-медицинский эксперт. Продолжается осмотр места происшествия, сбор вещественных доказательств, установление и опрос свидетелей. Начато уголовное производство.

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Как отмечает издание, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с предварительной дополнительной квалификацией "самоубийство".

Местное издание "Свои" пишет, что мужчина мог покончить с собой из охотничьего карабина "Сайга".

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Справочно: В 2015 году Дмитрия Шевчика избрали депутатом Днепропетровского областного совета от партии "Оппозиционный блок". Он был членом постоянной комиссии облсовета по вопросам предпринимательства, перерабатывающей промышленности, торгового и бытового обслуживания.

Кроме того, Шевчик занимал должность генерального директора Центрального горно-обогатительного комбината, что подчеркивало его весомую роль в промышленной сфере региона.

На местных выборах 2020 года Дмитрий Шевчик баллотировался на должность городского головы Кривого Рога от партии "Слуга народа". В первом туре он занял второе место, получив 25,94% голосов избирателей. Его главным конкурентом был действующий мэр Юрий Вилкул, который получил 44,96% голосов, что позволило ему опередить Шевчика в гонке за кресло мэра.