Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британская контрразведка предупреждает о росте угрозы со стороны России, Ирана и террористов

"Украинская правда", Олег ПавлюкВторник, 8 октября 2024, 17:05
Британская контрразведка предупреждает о росте угрозы со стороны России, Ирана и террористов
Кен Маккаллум. Фото: Getty Images

Генеральный директор британской Службы безопасности, известной также как МИ5, Кен Маккаллум заявил, что российские спецслужбы стремятся посеять хаос в Британии и Европе в целом, а угроза террористических атак остается высокой.

Источник: Reuters, передает "Европейская правда"

Детали: Генеральный директор британской Службы безопасности, известной также как МИ5, Кен Маккаллум заявил, что российские спецслужбы стремятся посеять хаос в Британии и Европе в целом, а угроза со стороны террористических группировок продолжает расти.

Реклама:

Значительная часть речи Маккаллума была посвящена угрозам со стороны России и Ирана. По его словам, РФ, несмотря на высылку шпионов под дипломатическим прикрытием из европейских государств, начала все чаще планировать операции через завербованных агентов.

Прямая речь: "ГРУ, в частности, имеет неизменную миссию – сеять хаос на британских и европейских улицах: мы видели поджоги, саботаж и многое другое. Опасные действия, проводимые со все большим безрассудством".

Детали: Глава МИ5 отказался раскрывать подробности российских операций.

РЕКЛАМА:

В то же время он рассказал, что с января 2022 года британская контрразведка и полиция разоблачили 20 поддерживаемых Ираном операций, которые потенциально представляли смертельную угрозу для граждан и резидентов Великобритании.

В целом количество дел, которые расследует МИ5, за последний год выросло на 48%.

Отдельно Маккаллум рассказал, что больше всего его беспокоит такая террористическая тенденция, как усиление угрозы со стороны "Аль-Каиды", пытающейся воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке, и особенно "Исламского государства", которое возобновило усилия по "экспорту" терроризма.

В то же время, констатировал директор Секретной службы Великобритании, пока конфликт на Ближнем Востоке еще не перерос в масштабное насилие со стороны боевиков на британской территории.

Предыстория:

ВеликобританияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW

Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024

видеоВ Днепре гендиректор компании обругал работников ТЦК: там прокомментировали

Беспилотник "Хезболлы" атаковал Израиль: 67 раненых, тревога не звучала

ZDF: Встречи "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не будет

Байден собирается в Германию на следующей неделе – СМИ

Все новости...
Великобритания
Премьер Британии: Война на Ближнем Востоке привела к распространению "мерзкой ненависти"
Войска Британии сыграли "свою роль" на фоне атаки Ирана на Израиль – министр обороны
Британия заказала чартер для эвакуации своих граждан в Ливане
Последние новости
03:00
боксФьюри назвал боксера, с которым ни за что не выйдет в ринг
02:28
Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW
02:05
ФутболЛидер сборной Украины пропустил тренировку перед матчем с Чехией
01:36
Возле митинга Трампа полиция задержала вооруженного мужчину
00:48
КНДР привела в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
00:16
Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024
00:03
ФутболРебров рассказал о готовности Степаненко и Калюжного к матчу Лиги наций с Чехией
00:03
Как психологически подготовиться к усыновлению: советы
23:47
Мелони в разговоре с премьером Израиля возмутилась удару по миротворцам ООН в Ливане
23:17
На Херсонщине россияне убили мужчину, который ехал на мопеде: сбросили взрывчатку
Все новости...
Реклама:
Реклама: