Британская контрразведка предупреждает о росте угрозы со стороны России, Ирана и террористов

Генеральный директор британской Службы безопасности, известной также как МИ5, Кен Маккаллум заявил, что российские спецслужбы стремятся посеять хаос в Британии и Европе в целом, а угроза террористических атак остается высокой.

Источник: Reuters, передает "Европейская правда"

Детали: Генеральный директор британской Службы безопасности, известной также как МИ5, Кен Маккаллум заявил, что российские спецслужбы стремятся посеять хаос в Британии и Европе в целом, а угроза со стороны террористических группировок продолжает расти.

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Значительная часть речи Маккаллума была посвящена угрозам со стороны России и Ирана. По его словам, РФ, несмотря на высылку шпионов под дипломатическим прикрытием из европейских государств, начала все чаще планировать операции через завербованных агентов.

Прямая речь: "ГРУ, в частности, имеет неизменную миссию – сеять хаос на британских и европейских улицах: мы видели поджоги, саботаж и многое другое. Опасные действия, проводимые со все большим безрассудством".

Детали: Глава МИ5 отказался раскрывать подробности российских операций.

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В то же время он рассказал, что с января 2022 года британская контрразведка и полиция разоблачили 20 поддерживаемых Ираном операций, которые потенциально представляли смертельную угрозу для граждан и резидентов Великобритании.

В целом количество дел, которые расследует МИ5, за последний год выросло на 48%.

Отдельно Маккаллум рассказал, что больше всего его беспокоит такая террористическая тенденция, как усиление угрозы со стороны "Аль-Каиды", пытающейся воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке, и особенно "Исламского государства", которое возобновило усилия по "экспорту" терроризма.

В то же время, констатировал директор Секретной службы Великобритании, пока конфликт на Ближнем Востоке еще не перерос в масштабное насилие со стороны боевиков на британской территории.

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