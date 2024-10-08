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В ОП разъяснили, когда определят дату Второго саммита мира

"Украинская правда", Олег ПавлюкВторник, 8 октября 2024, 17:54
В ОП разъяснили, когда определят дату Второго саммита мира
Дарья Заривна. Фото: Офис президента

Советник главы Офиса президента Дарья Заривна заявила, что дата проведения второго Глобального саммита мира еще не определена, но этот вопрос будет решаться после конца октября.

Источник: Заривна в комментарии порталу "Телеграф", передает "Европейская правда"

Детали: Заривна сообщила, что в ноябре "Второй саммит мира еще не состоится", но "все для его подготовки уже должно быть готово".

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Позже она уточнила в своем Telegram, что в течение октября состоится ряд тематических конференций по пунктам "формулы мира".

Прямая речь: "Последняя такая конференция пройдет 30-31 октября. Вопрос даты проведения Второго саммита мира будет решаться после завершения тематических конференций".

Предыстория:

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  • СМИ писали, что Украина стремилась провести второй саммит по "формуле мира" до выборов президента США, которые состоятся 5 ноября.
  • Президент Владимир Зеленский ранее выражал надежду, что подготовительный документ ко второму Саммиту мира будет готов до ноября.

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Офис президента
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