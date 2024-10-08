Великобритания ввела санкции против РФ за применение химического оружия в Украине

8 октября Великобритания объявила о новых санкциях против трех российских учреждений и одного физического лица из-за применения российскими военными химического оружия против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление британского правительства

Детали: В заявлении отмечается, что речь идет о применении на поле боя хлорпикрина – вещества, которое Международная организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) квалифицирует как химическое оружие.

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В санкционный список включены войска радиологической, химической и биологической защиты российских вооруженных сил и их начальник Игорь Кириллов, которого непосредственно обвиняют в причастности к применению химического оружия и к распространению дезинформации.

Также в список включены 27-й и 33-й научно-исследовательские центры Минобороны России. Они, как утверждается, причастны к разработке химического и биологического оружия.

Как известно, в мае США в обосновании новых санкционных мер против России указали, что российские войска применили против Вооруженных Сил Украины запрещенное химическое вещество – хлорпикрин.

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В сообщении Госдепа также отмечалось, что российские войска используют в Украине также другие подобные по своим свойствам раздражающие вещества, которые обычно используются полицией для разгона демонстраций.

Министр иностранных дел Дэвид Лэмми подчеркнул, что Великобритания "не будет сидеть сложа руки", пока глава Кремля Владимир Путин грубо попирает международное право, включая Конвенцию о химическом оружии.

"Я поставил перед собой задачу противостоять этой злонамеренной деятельности, и я не отступлю", – акцентировал он.

Как известно, в высоких концентрациях хлорпикрин сильно раздражает легкие, глаза и кожу. Хотя это вещество не так опасно, как другое химическое оружие, однако вызывает рвоту, головокружение, сильное воспаление глаз, носа, горла, дыхательных путей, конвульсии, а также – вызывает потерю сознания и поражение кожи.

Все эти симптомы возникают внезапно, а в большой концентрации человек умирает за считанные минуты. Кроме того, хлорпикрин заражает пищу и воду.

В начале сентября Великобритания объявила об ограничительных мерах против Ирана в ответ на его решение передать России баллистические ракеты.

Также страна наложила санкции на два юридических лица и пять судов, причастных к перевозке российского сжиженного природного газа.