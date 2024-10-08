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Из оккупации вернули еще 7 украинских детей

Татьяна ОлейникВторник, 8 октября 2024, 20:26
Из оккупации вернули еще 7 украинских детей
Фото из Telegram-канала Дмитрия Лубинца

В Украину вернули еще 7 украинских детей с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Луганской областей.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец

Прямая речь Ермака: "Еще 7 украинских детей были сегодня возвращены домой в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Их возраст – от 3 до 17 лет. Долгое время они и их семьи провели на временно оккупированных территориях Украины. Семьи столкнулись с преследованиями: взрослых заставляли неоднократно проходить допросы, детей – посещать "уроки патриотического воспитания" и другие общественные мероприятия, направленные на распространение среди молодежи российских пропагандистских нарративов".

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Фото из Telegram-канала Дмитрия Лубинца
 
Фото из Telegram-канала Дмитрия Лубинца

Детали: По словам руководителя ОП, если украинцы отказывались получать паспорт РФ – им делали невозможным трудоустройство и доступ к медицинским услугам. Оккупационные власти угрожали лишить украинцев родительских прав, если дети не будут ходить в российскую школу.

В частности, 17-летний Даниил с Луганщины скрывал ради своей безопасности факт того, что он продолжает учиться онлайн в украинской школе.

детиоккупация
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