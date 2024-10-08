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Зеленский: Мы сохраняем необходимое давление на Россию на Курском направлении

Татьяна ОлейникВторник, 8 октября 2024, 20:58
Зеленский: Мы сохраняем необходимое давление на Россию на Курском направлении
иллюстративное фото - росзми

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина сохраняет необходимое давление на Россию на Курском направлении.

Источник: обращение Зеленского 8 октября

Прямая речь: "Был сегодня также отдельный и длительный доклад Главкома по нашим действиям на фронте, по всем защитным операциям, а также по Курской операции – сейчас идет уже третий месяц боев в Курской области, и мы сохраняем необходимое давление на Россию на этом направлении. Подробно сегодня докладывал и руководитель ГУР Буданов - о процессах, которые происходят в системе врага, и нашем на них влиянии. Также был доклад министра обороны Умерова о деталях сотрудничества с партнерами".

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Детали: Также Зеленский отчитался о проведении Ставки. На ней обсудили производство оружия в Украине, потребности армии и поставки дронов. Кроме того, глава государства сообщил о результатах санкционной работы.

Прямая речь: "Мы продолжаем нашу санкционную работу – сегодня применены два новых пакета санкций. Относительно тех, кто предал Украину, также по военному производству в России – тех юридических и физических лиц, которые работают на террор. И наши, украинские, санкции, наше давление на врага мы будем и в дальнейшем делать синхронным со всеми в мире, кто так же, как и украинцы, хочет настоящего мира".

ЗеленскийКурская область война
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