Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шольц ожидает, что визит Байдена в Германию будет перенесен на более позднее время

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникВторник, 8 октября 2024, 21:10
Шольц ожидает, что визит Байдена в Германию будет перенесен на более позднее время
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото - Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что понимает решение президента США Джо Байдена отложить свой государственный визит в Германию, но ожидает, что он будет перенесен.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters

Детали: Как рассказал Шольц в интервью немецкому телеканалу RTL – это была встреча, к которой "готовились со всех сторон".

Реклама:

"Она будет перенесена. Но я должен сказать совершенно откровенно, что если бы такие бури бушевали в моей стране, то я бы также принял такое решение", – акцентировал он.

Как известно, визит Байдена должен был стать первым за 40 лет государственным визитом президента США в Германию.

Однако, 8 октября Байден отложил поездку в Германию в связи с ураганом "Милтон", который в ближайшее время должен поразить Флориду.

РЕКЛАМА:

Предполагалось, что Байден в Германии примет участие во встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 12 октября, которая впервые лично соберется на уровне лидеров.

На ней президент Владимир Зеленский планирует представить "план победы" государствам-союзникам.

Ранее СМИ сообщали, что на встрече союзников в формате "Рамштайн" ожидаются новые шаги в поддержке Украины, в частности относительно ее североатлантической интеграции.

ШольцГерманияБайденСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW

Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024

видеоВ Днепре гендиректор компании обругал работников ТЦК: там прокомментировали

Беспилотник "Хезболлы" атаковал Израиль: 67 раненых, тревога не звучала

ZDF: Встречи "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не будет

Байден собирается в Германию на следующей неделе – СМИ

Все новости...
Шольц
В Кремле заявили, что не получали запрос на разговор Путина с Шольцом
В правительстве Германии отреагировали на публикацию о желании Шольца позвонить Путину
Шольц впервые с 2022 года хочет позвонить Путину – СМИ
Последние новости
03:00
боксФьюри назвал боксера, с которым ни за что не выйдет в ринг
02:28
Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW
02:05
ФутболЛидер сборной Украины пропустил тренировку перед матчем с Чехией
01:36
Возле митинга Трампа полиция задержала вооруженного мужчину
00:48
КНДР привела в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
00:16
Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024
00:03
ФутболРебров рассказал о готовности Степаненко и Калюжного к матчу Лиги наций с Чехией
00:03
Как психологически подготовиться к усыновлению: советы
23:47
Мелони в разговоре с премьером Израиля возмутилась удару по миротворцам ООН в Ливане
23:17
На Херсонщине россияне убили мужчину, который ехал на мопеде: сбросили взрывчатку
Все новости...
Реклама:
Реклама: