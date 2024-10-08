Россияне FPV-дроном попали в гражданское авто в Запорожье: погиб 71-летний мужчина
Вторник, 8 октября 2024, 21:10
В селе Приморское Запорожской области российский FPV-дрон попал в автомобиль, в результате чего погиб 71-летний мужчина, 67-летняя женщина в больнице.
Источник: председатель ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "71-летний мужчина погиб, 67-летняя женщина получила ранения в результате вражеской атаки".
Детали: Сообщается, что пенсионеры ехали на машине по селу Приморское, когда в их машину попал FPV- дрон.
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Мужчина от полученных травм погиб на месте, женщину с ранениями доставили в больницу.