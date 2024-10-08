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WP: Харрис просила Зеленского выбрать преемника, если его убьют или захватят в плен

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникВторник, 8 октября 2024, 21:36
WP: Харрис просила Зеленского выбрать преемника, если его убьют или захватят в плен
Владимир Зеленский и Камала Харрис 27 сентября 2024 года. Фото - ОП

В феврале 2022 года, перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину, вице-президент США Камала Харрис просила президента Владимира Зеленского разработать план на случай, если его убьют или захватят в плен.

Источник: б этом говорится в книге американского журналиста и редактора The Washington Post Боба Вудворда "Война", выдержки из которой приводит WP, сообщает "Европейская правда"

Детали: Вудворд утверждает, что во время Мюнхенской конференции по безопасности Харрис якобы убеждала Зеленского прибегнуть к действиям на фоне военной угрозы России.

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Среди них – разработать план преемственности, который бы обеспечил стабильность, если, по ее словам, "вас захватят в плен или убьют".

В июле Times опубликовало статью, автор которой утверждал, что Харрис в феврале 2022 года, за считанные дни до полномасштабного вторжения России в Украину, отклонила предложенную украинской стороной идею превентивных санкций против Москвы.

В сентябре Харрис раскритиковала предложения своего соперника на выборах в США Дональда Трампа по Украине и акцентировала, что они "совпадают с предложениями Путина".

СШАЗеленский
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