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Силы Армении начнут охранять границу с Турцией, где до сих пор была только ФСБ России

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 8 октября 2024, 22:15
Силы Армении начнут охранять границу с Турцией, где до сих пор была только ФСБ России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото - Getty Images

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после встречи с Владимиром Путиным во вторник, 8 октября, заявил о том, что с 2025 года армянские силы присоединятся к охране государственной границы с Ираном и Турцией вместе с российскими.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря главы армянского правительства Назели Багдасарян

Детали: По словам Багдасарян, армянская сторона "положительно оценивает" итоги встречи с хозяином Кремля, на которой достигли "конкретных договоренностей, связанных с энергетической, образовательной и гуманитарной сферами".

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"Достигнута также договоренность о том, что с 1 января 2025 года в процессе охраны государственных границ Армения – Иран и Армения – Турция будут участвовать и Пограничные войска Службы национальной безопасности Армении", – отметила пресс-секретарь Пашиняна.

Она уточнила, что службу на контрольно-пограничном пункте госграницы Армения – Иран полностью будут нести силы Пограничных войск Армении.

Пограничные войска Федеральной службы безопасности России до сих пор обеспечивали охрану всех 333 километров армяно-турецкой границы в соответствии с соглашением Москвы и Еревана от 1992 года.

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44-километровую армяно-иранскую границу ФСБ охраняла совместно с армянскими пограничниками.

В июле 2024 года российские пограничники официально завершили службу в армянском аэропорту "Звартноц", которая длилась с 1992-го.

Читайте больше о развороте Еревана на Запад и том, сможет ли он защитить Армению от новой войны.

 

РосcияАрмения
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