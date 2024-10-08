Генштаб: На фронте за сутки произошло 142 столкновения, самое горячее – на Кураховском направлении

На фронте с начала суток 8 октября состоялось 142 боевых столкновения, больше всего – на Кураховском направлении.

Источник: данные Генштаба по состоянию на 22:00 8 октября

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины 67 авиаударов, сбросив 104 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 467 дронов-камикадзе и совершили более 2520 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении противник 16 раз проводил штурмы в районах Синьковки, Петропавловки, Новоосиново, Вишневого, Степной Новоселовки, Лозовой и Кругляковки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 18 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Макеевки, Грековки, Вишневого, Нововодяного, Торского, Новосадового и Дибровы.

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На Северском направлении враг также потерпел неудачу во время двух боевых столкновений у Ивано-Дарьевки и Спирного.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три наступательных действия россиян вблизи Калиновки, Часового Яра, Ступочек.

На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали силы обороны у Торецка, Нелиповки и Дилиевки, пять из которых еще продолжаются.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 37 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Сухая Балка, Новоторецкое, Луч, Сухой Яр, Лысовка, Крутой Яр, Новогродовка и Селидово.

Горячее всего сегодня на Кураховском направлении. Враг 39 раз атаковал наши позиции вблизи Цукурино, Новоселидовки, Горняка, Максимильяновки, Георгиевки, Константиновки, Катериновки, Антоновки, Кураховки, Измайловки, Острого, Курахово и Водяного.

На Времовском направлении захватчики осуществили шесть наступательных действий неподалеку Богоявленки, задействовав при этом штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении враг пытается продвинуться вблизи Роботино и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, шесть раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.