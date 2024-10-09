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Военные США предоставили Конгрессу список оружия, о котором неоднократно просила Украина – CNN

Станислав ПогориловСреда, 9 октября 2024, 00:33
Военные США предоставили Конгрессу список оружия, о котором неоднократно просила Украина – CNN
Ракета класса "воздух - земля" JASSM, фото: Getty Images

Главнокомандующий вооруженных сил США в Европе Кристофер Каволи составил список систем вооружений, которыми обладают США и которые могли бы помочь Украине в противостоянии российской агрессии.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Дословно: "В приложении к секретному докладу о стратегии администрации Байдена по Украине, который был передан Конгрессу в начале прошлого месяца, генерал Крис Каволи очертил перечень возможностей США, которые могли бы помочь украинской армии воевать эффективнее".

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Детали: В перечень, как отмечают источники CNN, вошли ракеты класса "воздух - земля" Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), отличающаяся высокой точностью, а дальность зависит от модификации, и система связи, известная как Link 16 - сеть обмена данными, используемая США и НАТО, которая должна обеспечить более беспрепятственную связь между боевыми системами и является особенно полезной для командования и управления противовоздушной и противоракетной обороной.

Украина неоднократно просила предоставить ей оба эти типа вооружений, сообщил другой источник CNN, знакомый с ее запросами.

В списке Каволи не говорится о том, почему США не предоставили системы, которые, по его мнению, могли бы быть ценными. Но американские чиновники ранее выражали обеспокоенность относительно попадания чувствительных американских технологий в руки России, что, по словам одного из источников, вероятно, касается системы Link 16.

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Ракеты класса "воздух-поверхность", которые выпускаются из истребителей, могут не быть полезными для украинцев, если они не достигнут определенного уровня превосходства в воздухе, добавил источник.

"Спустя почти три года войны украинцы все еще умоляют США предоставить более современное вооружение и снять ограничения на использование предоставленных Соединенными Штатами ракетных систем дальнего радиуса действия. А учитывая то, что до президентских выборов в США осталось меньше месяца, будущее поддержки Украины со стороны США остается неопределенным, даже несмотря на то, что США заявляют, что работают над тем, чтобы Украина имела все необходимое для того, чтобы продержаться по крайней мере до конца 2025 года", - отмечает CNN.

оружиеСШАУкраинавойна
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