В Пентагоне обсуждают возможность переноса «Рамштайна» в Германии
В Пентагоне решают, переносить ли встречу в формате "Рамштайн" в Германии, намеченную на субботу, 12 октября, в связи с ураганом и изменением планов президента США Джо Байдена.
Источник: "Голос Америки" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх во время брифинга
Прямая речь: "Из-за урагана Милтон президент Байден больше не едет в Рамштайн для участия в контактной группе по вопросам обороны Украины. Мы все еще работаем над тем, как это скажется на расписании министра".
Детали: Отвечая на вопрос, планируют ли перенести заседание группы по вопросам обороны Украины, объединив ее с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября, в Пентагоне заявили, что пока не имеют окончательного решения.
"Мы только сейчас это выясняем. Поэтому когда появятся обновления, я обязательно их сообщу. Как вы знаете, президент только сегодня утром отменил свое путешествие. Поэтому мы работаем с этими деталями. Сообщим, когда будем знать больше", - сказала пресс-секретарь.
Что предшествовало:
- Перед этим сообщалось, что президент США Джо Байден отложил поездку в Германию в связи с ураганом "Милтон", который в ближайшее время должен поразить Флориду.
- Предполагалось, что Байден в Германии примет участие во встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 12 октября, которая впервые лично соберется на уровне лидеров.
- На ней президент Владимир Зеленский планирует представить "план победы " государствам-союзникам.