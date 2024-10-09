В Пентагоне обсуждают возможность переноса «Рамштайна» в Германии

В Пентагоне решают, переносить ли встречу в формате "Рамштайн" в Германии, намеченную на субботу, 12 октября, в связи с ураганом и изменением планов президента США Джо Байдена.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх во время брифинга

Прямая речь: "Из-за урагана Милтон президент Байден больше не едет в Рамштайн для участия в контактной группе по вопросам обороны Украины. Мы все еще работаем над тем, как это скажется на расписании министра".

Реклама:

Детали: Отвечая на вопрос, планируют ли перенести заседание группы по вопросам обороны Украины, объединив ее с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября, в Пентагоне заявили, что пока не имеют окончательного решения.

"Мы только сейчас это выясняем. Поэтому когда появятся обновления, я обязательно их сообщу. Как вы знаете, президент только сегодня утром отменил свое путешествие. Поэтому мы работаем с этими деталями. Сообщим, когда будем знать больше", - сказала пресс-секретарь.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА: