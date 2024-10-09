Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Пентагоне обсуждают возможность переноса «Рамштайна» в Германии

Станислав ПогориловСреда, 9 октября 2024, 00:51
В Пентагоне обсуждают возможность переноса «Рамштайна» в Германии
Сабрины Сингх, фото: Getty Images

В Пентагоне решают, переносить ли встречу в формате "Рамштайн" в Германии, намеченную на субботу, 12 октября, в связи с ураганом и изменением планов президента США Джо Байдена.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх во время брифинга

Прямая речь: "Из-за урагана Милтон президент Байден больше не едет в Рамштайн для участия в контактной группе по вопросам обороны Украины. Мы все еще работаем над тем, как это скажется на расписании министра".

Реклама:

Детали: Отвечая на вопрос, планируют ли перенести заседание группы по вопросам обороны Украины, объединив ее с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября, в Пентагоне заявили, что пока не имеют окончательного решения.

"Мы только сейчас это выясняем. Поэтому когда появятся обновления, я обязательно их сообщу. Как вы знаете, президент только сегодня утром отменил свое путешествие. Поэтому мы работаем с этими деталями. Сообщим, когда будем знать больше", - сказала пресс-секретарь.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • Перед этим сообщалось, что президент США Джо Байден отложил поездку в Германию в связи с ураганом "Милтон", который в ближайшее время должен поразить Флориду.
  • Предполагалось, что Байден в Германии примет участие во встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 12 октября, которая впервые лично соберется на уровне лидеров.
  • На ней президент Владимир Зеленский планирует представить "план победы " государствам-союзникам.

РамштайнГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW

Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024

видеоВ Днепре гендиректор компании обругал работников ТЦК: там прокомментировали

Беспилотник "Хезболлы" атаковал Израиль: 67 раненых, тревога не звучала

ZDF: Встречи "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не будет

Байден собирается в Германию на следующей неделе – СМИ

Все новости...
Рамштайн
Блинкен тоже отменил визит на "Рамштайн": в Госдепе говорят, что из-за урагана
Сырский поговорил с генералом Брауном о Рамштайне и реализации Плана победы
Зеленский: Мы постараемся убедить партнеров в "Рамштайн" об усилении именно осенью
Последние новости
03:00
боксФьюри назвал боксера, с которым ни за что не выйдет в ринг
02:28
Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW
02:05
ФутболЛидер сборной Украины пропустил тренировку перед матчем с Чехией
01:36
Возле митинга Трампа полиция задержала вооруженного мужчину
00:48
КНДР привела в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
00:16
Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024
00:03
ФутболРебров рассказал о готовности Степаненко и Калюжного к матчу Лиги наций с Чехией
00:03
Как психологически подготовиться к усыновлению: советы
23:47
Мелони в разговоре с премьером Израиля возмутилась удару по миротворцам ООН в Ливане
23:17
На Херсонщине россияне убили мужчину, который ехал на мопеде: сбросили взрывчатку
Все новости...
Реклама:
Реклама: