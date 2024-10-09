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В Бразилии суд отменил запрет на работу к соцсети Маска

Станислав ПогориловСреда, 9 октября 2024, 02:28
В Бразилии суд отменил запрет на работу к соцсети Маска
Фото: Getty Images

Судья Верховного суда Бразилии отменил запрет на работу в стране соцсети Илона Маска X (бывший Twitter), который был введен в конце лета.

Источник: BBC

Детали: Сообщается, что Маск в последнее время уступил требованиям судьи и начал блокировать аккаунты экстремистов, а также выплачивать штрафы.

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Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис объявил, что отмена запрета на работу X вступает в силу немедленно, и поручил ведомству, отвечающему за телекоммуникации в стране, в течение суток обеспечить разблокировку соцсети для всех бразильских пользователей.

Что предшествовало:

  • В конце лета бразильский телекоммуникационный регулятор заявил, что приостанавливает доступ к социальной сети X в стране во исполнение приказа судьи.
  • В своем решении судья Верховного суда Александре де Мораес приказал приостановить деятельность компании X до тех пор, пока она не выполнит все связанные с этим судебные решения, включая выплату штрафов на сумму более 3 миллионов долларов США, а также назначение местного представителя, как того требует бразильское законодательство.

МаскБразилия
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