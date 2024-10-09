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Президент Финляндии заявил о формировании НАТО 3.0: будет сдерживать угрозы с Востока

Станислав ПогориловСреда, 9 октября 2024, 05:26
Президент Финляндии заявил о формировании НАТО 3.0: будет сдерживать угрозы с Востока
Александр Стубб, фото: Getty Images

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в современных геополитических условиях Североатлантический альянс возвращается к своей первоначальной задаче, для которой и создавался, - сдерживанию и обороне от угрозы с Востока, прежде всего со стороны России.

Источник: Стубб в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает "Укринформ"

Прямая речь: "Я убежден, что мы сейчас наблюдаем за формированием НАТО 3.0. Мы возвращаемся к первичной роли по сдерживанию, которую НАТО должно было выполнять как мощный военный альянс, когда угроза идет с Востока, преимущественно от России. Мы имеем общее понимание в рамках альянса относительно вызовов в сфере безопасности, и очень важно, что сейчас мы работаем в обоих направлениях - как сдерживания, так и обороны".

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Детали: По словам Стубба, Финляндия активно участвует в мероприятиях солидарности и в совершенствовании командных структур альянса. В частности, вместе с США и северными союзниками страна будет входить в состав объединенного командования НАТО в Норфолке, создавать мощный сухопутный компонент в составе собственных вооруженных сил. Кроме того, вместе со Швецией Финляндия прорабатывает создание передовой сухопутной группировки для усиления северного фланга НАТО.

"Благодаря мощности наших военных мы будем поставщиками, а не потребителями безопасности, и видим, что многие страны-союзницы имеют большое стремление помочь нам в этом", - резюмировал президент Финляндии.

НАТОФинляндия
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