ВМС ночью уничтожили 4 "Шахеда" на юге
Среда, 9 октября 2024, 06:37
В ночь на 9 октября военнослужащие Военно-морских сил уничтожили на юге четыре вражеских "Шахеды".
Источник: ВМС в Telegram
Дословно: "Сегодня ночью на юге Украины во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины было сбито 4 вражеских дрона-камикадзе „Shahed-136".
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Детали: В ВМС сообщили, что они вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе.
Что предшествовало: Российские войска поздно вечером запускали ударные дроны с юга в сторону Николаевской и Одесской областей.