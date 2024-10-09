ВСУ обезвредили еще 1 150 захватчиков и 19 артсистем

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 150 оккупантов, 4 танка, 11 ББМ и 19 артсистем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – БпЛа ОТР и самолеты. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме".

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Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.10.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 664 120 (+1 150) человек,

танков – 8 944 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 17 751 (+11) ед,

артиллерийских систем – 19 222 (+19) ед,

РСЗО – 1 223 (+0) ед,

средств ПВО – 973 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 718 (+31),

крылатых ракет – 2 618 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 26 240 (+55) ед,

специальной техники – 3 385 (+12) ед.

Данные уточняются.