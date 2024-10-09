Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники ночью сбили 21 ударный БпЛА, один – вернулся в РФ

Алена МазуренкоСреда, 9 октября 2024, 08:22
Защитники ночью сбили 21 ударный БпЛА, один – вернулся в РФ
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Ночью 9 октября оккупанты нанесли удар по Полтавщине тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области, а также атаковали Украину 22 ударными БпЛА, 21 дрон удалось уничтожить, еще один - вернулся в Россию.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "В ночь на 9 октября 2024 года враг нанес удар по Полтавщине тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области - РФ, а также 22 ударными БпЛА из Приморско-Ахтарска - РФ, мыс Чауда - Крым.

Реклама:

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбит 21 вражеский БПЛА в Одесской, Винницкой и Киевской областях. Еще один ударный беспилотник повернул в направлении России".

Воздушные силы ВСУбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW

Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024

видеоВ Днепре гендиректор компании обругал работников ТЦК: там прокомментировали

Беспилотник "Хезболлы" атаковал Израиль: 67 раненых, тревога не звучала

ZDF: Встречи "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не будет

Байден собирается в Германию на следующей неделе – СМИ

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Силы обороны сбили 18 ударных БпЛА, которые атаковали Украину, один вернулся в РФ 
Силы ПВО сбили 56 "Шахедов" - еще четыре в воздухе
Воздушные силы: Кроме "Шахедов" россияне все чаще запускают дроны неустановленного типа
Последние новости
03:00
боксФьюри назвал боксера, с которым ни за что не выйдет в ринг
02:28
Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW
02:05
ФутболЛидер сборной Украины пропустил тренировку перед матчем с Чехией
01:36
Возле митинга Трампа полиция задержала вооруженного мужчину
00:48
КНДР привела в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
00:16
Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024
00:03
ФутболРебров рассказал о готовности Степаненко и Калюжного к матчу Лиги наций с Чехией
00:03
Как психологически подготовиться к усыновлению: советы
23:47
Мелони в разговоре с премьером Израиля возмутилась удару по миротворцам ООН в Ливане
23:17
На Херсонщине россияне убили мужчину, который ехал на мопеде: сбросили взрывчатку
Все новости...
Реклама:
Реклама: