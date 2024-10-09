Защитники ночью сбили 21 ударный БпЛА, один – вернулся в РФ

Ночью 9 октября оккупанты нанесли удар по Полтавщине тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области, а также атаковали Украину 22 ударными БпЛА, 21 дрон удалось уничтожить, еще один - вернулся в Россию.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "В ночь на 9 октября 2024 года враг нанес удар по Полтавщине тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области - РФ, а также 22 ударными БпЛА из Приморско-Ахтарска - РФ, мыс Чауда - Крым.

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К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбит 21 вражеский БПЛА в Одесской, Винницкой и Киевской областях. Еще один ударный беспилотник повернул в направлении России".