Ситуация на фронте сложная, россияне атакуют непрерывно – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 172 боевых столкновения, ситуация остается сложной, поскольку россияне преобладают в живой силе и технике.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 9 октября в Facebook

Дословно Генштаб: "Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, наносят врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения".

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Детали: За минувшие сутки оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с применением трех ракет, а также 82 авиаудара, в частности, сбросили 137 КАБ. Кроме этого, совершили 3 460 обстрелов, из них 70 – из реактивных систем залпового огня и привлекли для поражения 1 190 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении россияне пытались 4 раза штурмовать в районах населенных пунктов Волчанск и Старица. Кроме этого, оккупанты атаковали управляемыми авиационными бомбами Харьков, в результате чего пострадало мирное население и гражданская инфраструктура.

На Купянском направлении за сутки произошло 18 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия захватчиков неподалеку Синьковки, Петропавловки, Новоосиново, Вишневого, Степной Новоселовки, Лозовой и Кругляковки.

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На Лиманском направлении россияне атаковали 19 раз. Пытались вклиниться в украинскую оборону вблизи Макеевки, Грековки, Вишневого, Нововодяного, Торского, Невского, Новосадового и Дибровы.

На Северском направлении украинские защитники отражали 2 штурмовых действия российских захватчиков вблизи Ивано-Дарьевки и Спирного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 4 раза в районах Калиновки, Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении россияне, активно применяя авиацию, совершили 12 атак неподалеку Торецка, Нелиповки и Дилиевки.

На Покровском направлении защитники остановили 37 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Новоторецкое, Проминь, Сухой Яр, Лысовка, Крутой Яр, Новогродовка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово и Лисовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 40 атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Екатериновка и Антоновка. Кроме того, россияне атаковали в сторону Цукурино, Новоселидовки, Горняка, Максимильяновки, Георгиевки, Константиновки, Кураховки, Измайловки, Острого, Курахово и Водяного.

На Времовском направлении захватчики совершили 6 штурмов украинских позиций в районе Богоявленки.

На Ореховском направлении оккупационные войска 2 раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Роботино и Новоданиловки.

6 раз россияне безуспешно атаковали на Приднепровском направлении.

"Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли десять авиударов одиннадцатью КАБами по собственной территории", – сообщили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты с территории России активно применяют артиллерию и авиацию по украинским населенным пунктам.

В то же время ракетные войска и артиллерия Сил обороны за минувшие сутки поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 средство противовоздушной обороны и 1 командный пункт российских захватчиков.