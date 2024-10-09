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Атака дронов: в Одесской области травмированы 5 человек, повреждена 9-этажка 

Ирина БалачукСреда, 9 октября 2024, 09:21
Атака дронов: в Одесской области травмированы 5 человек, повреждена 9-этажка 
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

5 жителей Одесского района получили ранения в результате российской дроновой атаки ночью 9 октября.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь главы области: "Третью ночь подряд российские агрессоры терроризируют Одесскую область ударными беспилотниками. Наши силы ПВО уничтожили большинство целей. В результате атаки в Одесском районе повреждено остекление и фасад девятиэтажки, без дальнейшего возгорания. Травмированы 5 человек, трое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести".

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Детали: Также в результате атаки загорелся мансардный этаж недостроя. Пожар на площади 400 м² оперативно ликвидировали.

Кроме того, по словам Кипера, повреждено остекление корпуса одного из медучреждений.

Одесская областьбеспилотники
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