Атака дронов: в Одесской области травмированы 5 человек, повреждена 9-этажка
Среда, 9 октября 2024, 09:21
5 жителей Одесского района получили ранения в результате российской дроновой атаки ночью 9 октября.
Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram
Прямая речь главы области: "Третью ночь подряд российские агрессоры терроризируют Одесскую область ударными беспилотниками. Наши силы ПВО уничтожили большинство целей. В результате атаки в Одесском районе повреждено остекление и фасад девятиэтажки, без дальнейшего возгорания. Травмированы 5 человек, трое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести".
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Детали: Также в результате атаки загорелся мансардный этаж недостроя. Пожар на площади 400 м² оперативно ликвидировали.
Кроме того, по словам Кипера, повреждено остекление корпуса одного из медучреждений.