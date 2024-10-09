На Херсонщине оккупанты ночью атаковали медико-социальное учреждение: ранены две медсестры
Среда, 9 октября 2024, 09:20
Ночью около двух часов ночи российские войска обстреляли медико-социальное учреждение в Степановке Херсонской области, в результате чего пострадали две медицинские сестры.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Отмечается, что 31-летняя женщина получила взрывную травму, ранения лица, ног и живота, а 24-летняя - взрывную травму и осколочное ранение голени.
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Обоих пострадавших госпитализировали с травмами средней степени тяжести.