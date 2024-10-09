Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Херсонщине оккупанты ночью атаковали медико-социальное учреждение: ранены две медсестры

Анастасия ПроцСреда, 9 октября 2024, 09:20
На Херсонщине оккупанты ночью атаковали медико-социальное учреждение: ранены две медсестры
Иллюстративное фото: Getty Images

Ночью около двух часов ночи российские войска обстреляли медико-социальное учреждение в Степановке Херсонской области, в результате чего пострадали две медицинские сестры.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Отмечается, что 31-летняя женщина получила взрывную травму, ранения лица, ног и живота, а 24-летняя - взрывную травму и осколочное ранение голени.

Реклама:

Обоих пострадавших госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Херсонская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Защитники поразили нефтебазу в Луганской области

Спикер Джонсон: Не имею желания дальше финансировать Украину

фото, видео ТЦК провели рейды по клубам и ресторанам ряда городов – соцсети

Байден: Я поручил предоставить Трампу такую же охрану, как если бы он был президентом

футболУкраина одержала первую победу в Лиге Наций

видеоВ Киеве во время концерта "Океана Эльзы" ТЦК проверяли документы у мужчин. Некоторых задержала полиция

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине мужчина наступил на взрывчатку, его госпитализировали
Обстрелы Херсонщины: за субботу 2 погибших и 13 раненых, из них шестеро медиков
Вражеский дрон атаковал "скорую" на Херсонщине: ранены трое работников
Последние новости
15:34
видеоАвто в пешеходной зоне Киева наехало на четырех человек, есть пострадавшие: полиция до сих пор не открыла дело
15:25
WSJ: В ключевых штатах отдают предпочтение Трампу в решении войны в Украине
15:08
Россияне будут искать нефть в Беларуси
15:04
Майк Тайсон забыл Усика, называя трех лучших боксеров мира
14:43
Смертельный ураган "Милтон" в США усилили изменения климата - ученые
14:42
В посольстве Норвегии в Киеве появится ответственный по оборонному сотрудничеству
14:25
Сотруднику Binance отказали в освобождении под залог по делу об отмывании денег в Нигерии
14:01
ФутболС натянутой струной нерва. 4 урока из матча Украина – Грузия
13:58
Сын арестованной главы Хмельницкого МСЭК уволился с должности начальника Пенсионного фонда – СМИ
13:42
Из-за боевых действий обесточивания происходили в 5 областях
Все новости...
Реклама:
Реклама: